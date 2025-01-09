DeepState: російські війська просунулися в низці населених пунктів на Донеччині

В ніч на 9 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в низці населених пунктів Донецької області. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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"Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Ворожі війська здійснили просування в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці, Дворічній та інших населених пунктах. Також зафіксована активність ворога в районі Махновки.