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DeepState: російські війська просунулися в низці населених пунктів на Донеччині

DeepState: російські війська просунулися в низці населених пунктів на Донеччині

Київ • УНН

 • 26155 перегляди

DeepState повідомляє про просування російських військ у Торецьку, Піщаному, Воздвиженці та інших населених пунктах Донецької області. Активність ворога також зафіксована в районі Махновки.

В ніч на 9 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в низці населених пунктів Донецької області. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

"Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо

Ворожі війська здійснили просування в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці, Дворічній та інших населених пунктах. Також зафіксована активність ворога в районі Махновки.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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