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Защитники отбили атаки оккупантов возле двух населенных пунктов - DeepState

Киев • УНН

 • 14715 просмотра

Силы обороны Украины успешно отбили наступ противника в районе Западного и Успеновки.

Защитники отбили атаки оккупантов возле двух населенных пунктов - DeepState

Защитники отразили атаки врага в районе Западного и Успеновки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Силы Обороны отбросили врага у Западного и Успеновки

- говорится в сообщении.

Напомним

Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективные огневые поражения, истощая по всей линии фронта.

В свою очередь захватчики нанесли 40 авиаударов, применив 59 КАБ. Кроме того, оккупанты привлекли для поражения 783 дрона-камикадзе и осуществили 3828 обстрелов по позициям наших войск и населённым пунктам.

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState03.03.25, 02:28 • 131890 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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