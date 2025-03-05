Защитники отбили атаки оккупантов возле двух населенных пунктов - DeepState
Киев • УНН
Силы обороны Украины успешно отбили наступ противника в районе Западного и Успеновки.
Защитники отразили атаки врага в районе Западного и Успеновки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Силы Обороны отбросили врага у Западного и Успеновки
Напомним
Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему эффективные огневые поражения, истощая по всей линии фронта.
В свою очередь захватчики нанесли 40 авиаударов, применив 59 КАБ. Кроме того, оккупанты привлекли для поражения 783 дрона-камикадзе и осуществили 3828 обстрелов по позициям наших войск и населённым пунктам.
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState03.03.25, 02:28 • 131890 просмотров