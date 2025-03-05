Захисники відбили атаки окупантів біля двох населених пунктів - DeepState

Захисники відбили атаки ворога в районі Западного та Успенівки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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Сили Оборони відкинули ворога біля Западного та Успенівки - йдеться в повідомленні.

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Українськівійськові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

У свою чергу загарбники завдали 40 авіаударів, застосувавши 59 КАБ. Крім цього, окупанти залучили для ураження 783 дрони-камікадзе та здійснили 3828 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

ворог просунувся на Харківщині, Донеччині та в Курській області росії – DeepState