оккупанты захватили 6 населенных пунктов и продвигаются в Двуречной

российские захватчики оккупировали шесть населенных пунктов и продвинулись в Двуречной. Об этом говорится в сообщении DeepState, передает УНН.

Враг оккупировал Петропавловку, Воздвиженку, Соленое, Новоивановку, Леонидово, Александрию - говорится в заметке.

Также в DeepState сообщили, что российские войска продвинулись в Двуречной, возле Западного, Курахово и Ясенового.

Напомним

российские войска провели штурмовые действия с Воздвиженки на Елизаветовку силами 6 ВВТ, из которых 2 были уничтожены. Враг стягивает силы в Новоалександровку для дальнейших штурмов.