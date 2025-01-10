оккупанты захватили 6 населенных пунктов и продвигаются в Двуречной
Киев • УНН
российские войска оккупировали Петропавловку, Воздвиженку, Соленое, Новоивановку, Леонидово и Александрию. Также захватчики продвинулись в районе Двуречной, Западного, Курахово и Ясенового.
российские захватчики оккупировали шесть населенных пунктов и продвинулись в Двуречной. Об этом говорится в сообщении DeepState, передает УНН.
Враг оккупировал Петропавловку, Воздвиженку, Соленое, Новоивановку, Леонидово, Александрию
Также в DeepState сообщили, что российские войска продвинулись в Двуречной, возле Западного, Курахово и Ясенового.
Напомним
российские войска провели штурмовые действия с Воздвиженки на Елизаветовку силами 6 ВВТ, из которых 2 были уничтожены. Враг стягивает силы в Новоалександровку для дальнейших штурмов.