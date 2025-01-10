окупанти захопили 6 населених пунктів та просуваються у Дворічній

російські загарбники окупували шість населених пунктів та просунулися у Дворічній. Про це йдеться у повідомленні DeepState, передає УНН.

Ворог окупував Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово, Олександрію - йдеться у дописі.

Також у DeepState повідомили, що російські війська просунулися у Дворічній, біля Западного, Курахового та Ясенового.

Нагадаємо

російські війська провели штурмові дії з Воздвиженки на Єлизаветівку силами 6 ОВТ, з яких 2 були знищені. Ворог стягує сили у Новоолександрівку для подальших штурмів.