окупанти захопили 6 населених пунктів та просуваються у Дворічній
Київ • УНН
російські війська окупували Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово та Олександрію. Також загарбники просунулися у районі Дворічної, Западного, Курахового та Ясенового.
російські загарбники окупували шість населених пунктів та просунулися у Дворічній. Про це йдеться у повідомленні DeepState, передає УНН.
Ворог окупував Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово, Олександрію
Також у DeepState повідомили, що російські війська просунулися у Дворічній, біля Западного, Курахового та Ясенового.
Нагадаємо
російські війська провели штурмові дії з Воздвиженки на Єлизаветівку силами 6 ОВТ, з яких 2 були знищені. Ворог стягує сили у Новоолександрівку для подальших штурмів.