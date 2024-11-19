Враг продвинулся на нескольких направлениях фронта: какие населенные пункты под угрозой - DeepState

На фротне противник продвинулся на нескольких направлениях. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

В течение последних дней войска террористов осуществили новые попытки наступления на нескольких участках фронта, в частности в районах Калиновки, Торецка, Курахово, Берестков, Часового Яра, Погребков, Юрьевки и Раздольного. По данным источников, враг сумел достичь определенного продвижения в этих населенных пунктах.

Напомним

По информации от Генштаба, оккупанты продолжили активные атаки на территории Украины, осуществив два ракетных удара и использовав 65 авиаударов. В ходе авиационных атак было сброшено 97 управляемых авиационных бомб. Кроме того, захватчики применили 678 дронов-камикадзе для поражения украинских позиций и гражданских объектов.

Противник захватил Ровнополь и продвинулись в семи населенных пунктах - DeepState