Противник захватил Ровнополь и продвинулись в семи населенных пунктах - DeepState
Киев • УНН
По DeepState, силы врага оккупировали село Ривнополь и расширили присутствие в нескольких прифронтовых районах.
Захватчики оккупировали Ровнополь и продвинулся в нескольких населенных пунктах на востоке Украины. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Оккупанты продолжают наступательные действия на востоке Украины, расширяя свое присутствие в некоторых районах прифронтовых областей. Так, по последним данным, вражеские войска захватили село Ривнополь. Кроме того, противник продвинулся в направлении нескольких населенных пунктов, в частности в Плеховом, Новой Ильинке, Новодмитровке, Петровке, Антоновке, Вознесенке и Новоселидовке.
Напомним
По информации от Генштаба, вражеские войска нанесли серию авиаударов по территории Украины, использовав 87 управляемых бомб. Кроме этого, агрессор активировал более 400 дронов-камикадзе и совершил более трех тысяч артиллерийских обстрелов, направленных на украинские военные позиции и мирные населенные пункты.
Оккупанты захватили Ильинку и продвинулись на нескольких направлениях на востоке - DeepState13 нояб. 2024, 23:57 • 48671 просмотр