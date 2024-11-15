Противник захватил Ровнополь и продвинулись в семи населенных пунктах - DeepState

Захватчики оккупировали Ровнополь и продвинулся в нескольких населенных пунктах на востоке Украины. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Оккупанты продолжают наступательные действия на востоке Украины, расширяя свое присутствие в некоторых районах прифронтовых областей. Так, по последним данным, вражеские войска захватили село Ривнополь. Кроме того, противник продвинулся в направлении нескольких населенных пунктов, в частности в Плеховом, Новой Ильинке, Новодмитровке, Петровке, Антоновке, Вознесенке и Новоселидовке.

Напомним

По информации от Генштаба, вражеские войска нанесли серию авиаударов по территории Украины, использовав 87 управляемых бомб. Кроме этого, агрессор активировал более 400 дронов-камикадзе и совершил более трех тысяч артиллерийских обстрелов, направленных на украинские военные позиции и мирные населенные пункты.

Оккупанты захватили Ильинку и продвинулись на нескольких направлениях на востоке - DeepState