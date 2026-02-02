росія у січні окупувала майже вдвічі менше територі України, ніж наприкінці 2025 року - DeepState

$42.850.00
1 лютого, 12:49 • 8208 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 15678 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 34510 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 23024 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 32153 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 25984 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 43694 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 60176 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 38577 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 35895 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
рф відхилила всі проєкти амністії та продовжує залучати ув’язнених до війни - розвідка1 лютого, 12:29 • 5514 перегляди
Індія купуватиме нафту у Венесуели - Трамп1 лютого, 12:57 • 6698 перегляди
Удар рф по Херсону: загинув водій маршрутки, п’ятеро пасажирів пораненіVideo1 лютого, 13:23 • 6978 перегляди
Переговори щодо України в Абу-Дабі призначені на середину тижня за згодою сторін - ЗМІ1 лютого, 16:00 • 4952 перегляди
Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" отримали жителі Києва та області: що у них16:40 • 6512 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 58924 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 86912 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 64186 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 70799 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 71763 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Алі Хаменеї
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Абу-Дабі
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 19174 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 29841 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 32431 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 35258 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 36993 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Bild

росія у січні окупувала майже вдвічі менше територі України, ніж наприкінці 2025 року - DeepState

Київ • УНН

 • 2 перегляди

У січні ворог окупував 245 кв км української території, що майже вдвічі менше, ніж у грудні. Активність штурмових дій знизилася лише на 4%.

росія у січні окупувала майже вдвічі менше територі України, ніж наприкінці 2025 року - DeepState

В січні ворог окупував 245 кв км української території - це майже вдвічі менше, ніж у грудні чи листопаді минулого року. Про це повідомляє аналітичний канал DeepState, інформує УНН.

Деталі

Зазначаєтьтся, що неочікуваним фактом став відсоток падіння активності штурмових дій - всього на 4% менше, ніж було у грудні, хоча більшість військових кажуть, що січень все ж таки відносно менш напруженіший, ніж минулий місяць.

33% всіх штурмів припадає на Покровський відтинок, основний удар противника саме там. На друге місце піднявся Гуляйпільський, де було 21% від всіх атак. Приріст штурмів виріс в 1.75 рази. Відразу за ними йдуть Костянтинівський (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%) відтинки

- вказують аналітики.

Вони додають, що негативним рекордсменом став Слов'янський відтинок, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, російський диктатор володимир путін стикається зі "звуженням вікна" для досягнення мирної угоди в Україні, оскільки рф бореться зі зростаючим бюджетним дефіцитом для фінансування своєї війни.

"Винагорода для агресора": прем'єр Хорватії закликав Україну ніколи де-юре не відмовлятися від своїх територій13.01.26, 03:12 • 10727 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

