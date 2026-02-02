росія у січні окупувала майже вдвічі менше територі України, ніж наприкінці 2025 року - DeepState
Київ • УНН
У січні ворог окупував 245 кв км української території, що майже вдвічі менше, ніж у грудні. Активність штурмових дій знизилася лише на 4%.
В січні ворог окупував 245 кв км української території - це майже вдвічі менше, ніж у грудні чи листопаді минулого року. Про це повідомляє аналітичний канал DeepState, інформує УНН.
Деталі
Зазначаєтьтся, що неочікуваним фактом став відсоток падіння активності штурмових дій - всього на 4% менше, ніж було у грудні, хоча більшість військових кажуть, що січень все ж таки відносно менш напруженіший, ніж минулий місяць.
33% всіх штурмів припадає на Покровський відтинок, основний удар противника саме там. На друге місце піднявся Гуляйпільський, де було 21% від всіх атак. Приріст штурмів виріс в 1.75 рази. Відразу за ними йдуть Костянтинівський (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%) відтинки
Вони додають, що негативним рекордсменом став Слов'янський відтинок, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат.
Нагадаємо
За даними Bloomberg, російський диктатор володимир путін стикається зі "звуженням вікна" для досягнення мирної угоди в Україні, оскільки рф бореться зі зростаючим бюджетним дефіцитом для фінансування своєї війни.
