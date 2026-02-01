У путіна звужується "вікно" для мирної угоди через зростаючий бюджетний дефіцит - Bloomberg
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін стикається зі "звуженням вікна" для досягнення мирної угоди в Україні через зростаючий бюджетний дефіцит рф. У москві бачать мало шансів на прорив у ході мирних переговорів.
Деталі
Так, за словами неназваних співрозмовників видання, знайомих з цим питанням, російські чиновники стурбовані тим, що бюджетні витрати цього року знову перевищать запланований рівень, якщо знадобляться додаткові витрати на війну: вони намагаються знайти нові джерела доходу в розмірі до 1,2 трильйона рублів (16 мільярдів доларів), щоб збалансувати ключовий бюджетний показник.
Це еквівалентно додатковим 0,5% валового внутрішнього продукту понад запланований дефіцит на цей рік у 1,6% ВВП на тлі зниження доходів від продажу енергоносіїв та впливу штучного зміцнення рубля
Вказується, що у москві бачать мало шансів на прорив у ході мирних переговорів.
Хоча російська та українська військові делегації уточнюють технічні деталі, пов'язані з виконанням будь-якого потенційного припинення вогню, суперечки щодо території вимагають політичних рішень на рівні керівництва
Автори додають, що бюджетне становище росії може ще більше погіршитися, оскільки санкції США змушують виробників нафти знижувати і без того занизькі ціни на нафту.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальні питання неможливо вирішити без прямої зустрічі з лідером росії. Україна відкрита до переговорів за участю рф і США, а також розраховує на гарантії безпеки.
