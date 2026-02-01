У путіна звужується "вікно" для мирної угоди через зростаючий бюджетний дефіцит - Bloomberg

$42.850.00
31 січня, 17:53 • 10052 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 16099 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 14575 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 15398 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 14931 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 11927 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 11139 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 6182 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11239 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 18651 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Графіки відключень електроенергії
Київ • УНН

 • 6 перегляди

російський диктатор володимир путін стикається зі "звуженням вікна" для досягнення мирної угоди в Україні через зростаючий бюджетний дефіцит рф. У москві бачать мало шансів на прорив у ході мирних переговорів.

російський диктатор володимир путін стикається зі "звуженням вікна" для досягнення мирної угоди в Україні, оскільки рф бореться зі зростаючим бюджетним дефіцитом для фінансування своєї війни. Про це пише Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Так, за словами неназваних співрозмовників видання, знайомих з цим питанням, російські чиновники стурбовані тим, що бюджетні витрати цього року знову перевищать запланований рівень, якщо знадобляться додаткові витрати на війну: вони намагаються знайти нові джерела доходу в розмірі до 1,2 трильйона рублів (16 мільярдів доларів), щоб збалансувати ключовий бюджетний показник.

Це еквівалентно додатковим 0,5% валового внутрішнього продукту понад запланований дефіцит на цей рік у 1,6% ВВП на тлі зниження доходів від продажу енергоносіїв та впливу штучного зміцнення рубля

- цитує ЗМІ джерела.

Вказується, що у москві бачать мало шансів на прорив у ході мирних переговорів.

Хоча російська та українська військові делегації уточнюють технічні деталі, пов'язані з виконанням будь-якого потенційного припинення вогню, суперечки щодо території вимагають політичних рішень на рівні керівництва

- йдеться у статті.

Автори додають, що бюджетне становище росії може ще більше погіршитися, оскільки санкції США змушують виробників нафти знижувати і без того занизькі ціни на нафту.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальні питання неможливо вирішити без прямої зустрічі з лідером росії. Україна відкрита до переговорів за участю рф і США, а також розраховує на гарантії безпеки.

"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США31.01.26, 19:28 • 16096 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна