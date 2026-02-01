У путина сужается "окно" для мирного соглашения из-за растущего бюджетного дефицита - Bloomberg
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин сталкивается с "сужением окна" для достижения мирного соглашения в Украине из-за растущего бюджетного дефицита рф. В москве видят мало шансов на прорыв в ходе мирных переговоров.
российский диктатор владимир путин сталкивается с «сужающимся окном» для достижения мирного соглашения в Украине, поскольку рф борется с растущим бюджетным дефицитом для финансирования своей войны. Об этом пишет Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Так, по словам неназванных собеседников издания, знакомых с этим вопросом, российские чиновники обеспокоены тем, что бюджетные расходы в этом году снова превысят запланированный уровень, если потребуются дополнительные расходы на войну: они пытаются найти новые источники дохода в размере до 1,2 триллиона рублей (16 миллиардов долларов), чтобы сбалансировать ключевой бюджетный показатель.
Это эквивалентно дополнительным 0,5% валового внутреннего продукта сверх запланированного дефицита на этот год в 1,6% ВВП на фоне снижения доходов от продажи энергоносителей и влияния искусственного укрепления рубля
Указывается, что в москве видят мало шансов на прорыв в ходе мирных переговоров.
Хотя российская и украинская военные делегации уточняют технические детали, связанные с выполнением любого потенциального прекращения огня, споры относительно территории требуют политических решений на уровне руководства
Авторы добавляют, что бюджетное положение россии может еще больше ухудшиться, поскольку санкции США вынуждают производителей нефти снижать и без того заниженные цены на нефть.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальные вопросы невозможно решить без прямой встречи с лидером россии. Украина открыта к переговорам с участием рф и США, а также рассчитывает на гарантии безопасности.
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в США31.01.26, 19:28 • 16078 просмотров