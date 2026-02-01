$42.850.00
У путина сужается "окно" для мирного соглашения из-за растущего бюджетного дефицита - Bloomberg

Киев • УНН

 • 0 просмотра

российский диктатор владимир путин сталкивается с "сужением окна" для достижения мирного соглашения в Украине из-за растущего бюджетного дефицита рф. В москве видят мало шансов на прорыв в ходе мирных переговоров.

У путина сужается "окно" для мирного соглашения из-за растущего бюджетного дефицита - Bloomberg

российский диктатор владимир путин сталкивается с «сужающимся окном» для достижения мирного соглашения в Украине, поскольку рф борется с растущим бюджетным дефицитом для финансирования своей войны. Об этом пишет Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Так, по словам неназванных собеседников издания, знакомых с этим вопросом, российские чиновники обеспокоены тем, что бюджетные расходы в этом году снова превысят запланированный уровень, если потребуются дополнительные расходы на войну: они пытаются найти новые источники дохода в размере до 1,2 триллиона рублей (16 миллиардов долларов), чтобы сбалансировать ключевой бюджетный показатель.

Это эквивалентно дополнительным 0,5% валового внутреннего продукта сверх запланированного дефицита на этот год в 1,6% ВВП на фоне снижения доходов от продажи энергоносителей и влияния искусственного укрепления рубля

- цитирует СМИ источники.

Указывается, что в москве видят мало шансов на прорыв в ходе мирных переговоров.

Хотя российская и украинская военные делегации уточняют технические детали, связанные с выполнением любого потенциального прекращения огня, споры относительно территории требуют политических решений на уровне руководства

- говорится в статье.

Авторы добавляют, что бюджетное положение россии может еще больше ухудшиться, поскольку санкции США вынуждают производителей нефти снижать и без того заниженные цены на нефть.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальные вопросы невозможно решить без прямой встречи с лидером россии. Украина открыта к переговорам с участием рф и США, а также рассчитывает на гарантии безопасности.

"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в США31.01.26, 19:28 • 16078 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина