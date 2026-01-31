"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в США
Спецпосланник США Стив Виткофф встретился с посланником путина кириллом дмитриевым во Флориде для обсуждения мирного урегулирования в Украине. Виткофф назвал встречу продуктивной, отметив, что россия работает над обеспечением мира.
Специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил о проведении раунда переговоров с российской делегацией, посвященных поиску путей мирного урегулирования войны в Украине. Встреча состоялась во Флориде, российскую делегацию возглавил посланник путина кирилл дмитриев. Об этом пишет УНН.
С американской стороны в переговорах приняли участие ключевые фигуры администрации Трампа: спецпосланник Стив Виткофф, министр финансов Скотт Бессент, а также зять американского президента Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груенбаум.
российскую сторону представлял спецпосланник путина кирилл дмитриев. Виткофф охарактеризовал встречу как "продуктивную и конструктивную", отметив, что стороны работают над реализацией инициатив президента Трампа по завершению конфликта.
Мы вдохновлены этой встречей и тем, что россия работает над обеспечением мира в Украине. Мы благодарны президенту Трампу за его решительное лидерство в поиске прочного мира
Эти переговоры являются частью более широкой дипломатической стратегии Белого дома, которая активизировалась в начале 2026 года. В то же время детали обсуждаемых условий и позиция украинской стороны относительно этой конкретной встречи пока официально не обнародованы.
