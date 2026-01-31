"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США
Київ • УНН
Спецпосланець США Стів Віткофф зустрівся з посланцем путіна кирилом дмитрієвим у Флориді для обговорення мирного врегулювання в Україні. Віткофф назвав зустріч продуктивною, зазначивши, що росія працює над забезпеченням миру.
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф повідомив про проведення раунду переговорів із російською делегацією, присвячених пошуку шляхів мирного врегулювання війни в Україні. Зустріч відбулася у Флориді, російську делегацію очолив посланець путіна кирило дмитрієв. Про це пише УНН.
Деталі
З американського боку в перемовинах взяли участь ключові фігури адміністрації Трампа: спецпосланець Стів Віткофф, міністр фінансів Скотт Бессент, а також зять американського президента Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Груенбаум.
російську сторону представляв спецпосланець путіна кирило дмитрієв. Віткофф охарактеризував зустріч як "продуктивну та конструктивну", зазначивши, що сторони працюють над реалізацією ініціатив президента Трампа щодо завершення конфлікту.
Ми натхнені цією зустріччю і тим, що росія працює над забезпеченням миру в Україні. Ми вдячні президенту Трампу за його рішуче лідерство у пошуку міцного миру
Ці переговори є частиною ширшої дипломатичної стратегії Білого дому, яка активізувалася на початку 2026 року. Водночас деталі обговорюваних умов та позиція української сторони щодо цієї конкретної зустрічі наразі офіційно не оприлюднені.
