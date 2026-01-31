$42.850.00
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
17:28 • 1028 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США
Ексклюзив
16:54 • 2878 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43 • 5536 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 7222 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 7278 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 7236 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
12:33 • 4550 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджує пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 10440 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 17475 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

Спецпосланець США Стів Віткофф зустрівся з посланцем путіна кирилом дмитрієвим у Флориді для обговорення мирного врегулювання в Україні. Віткофф назвав зустріч продуктивною, зазначивши, що росія працює над забезпеченням миру.

"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф повідомив про проведення раунду переговорів із російською делегацією, присвячених пошуку шляхів мирного врегулювання війни в Україні. Зустріч відбулася у Флориді, російську делегацію очолив посланець путіна кирило дмитрієв. Про це пише УНН.

Деталі

З американського боку в перемовинах взяли участь ключові фігури адміністрації Трампа: спецпосланець Стів Віткофф, міністр фінансів Скотт Бессент, а також зять американського президента Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Груенбаум.

російську сторону представляв спецпосланець путіна кирило дмитрієв. Віткофф охарактеризував зустріч як "продуктивну та конструктивну", зазначивши, що сторони працюють над реалізацією ініціатив президента Трампа щодо завершення конфлікту.

Ми натхнені цією зустріччю і тим, що росія працює над забезпеченням миру в Україні. Ми вдячні президенту Трампу за його рішуче лідерство у пошуку міцного миру

- написав Віткофф у соцмережі X.

Ці переговори є частиною ширшої дипломатичної стратегії Білого дому, яка активізувалася на початку 2026 року. Водночас деталі обговорюваних умов та позиція української сторони щодо цієї конкретної зустрічі наразі офіційно не оприлюднені.

Спецпредставник путіна прибув до Маямі і вже вирушив на переговори із представниками Трампа

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Стів Віткофф
Скотт Бессент
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида