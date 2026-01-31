$42.850.00
11:48
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 11052 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 12378 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 12009 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 15583 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 10192 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 24221 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 43336 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 48064 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 29197 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Спецпредставник путіна прибув до Маямі і вже вирушив на переговори із представниками Трампа

Київ • УНН

 • 30 перегляди

кирило дмитрієв, спецпредставник путіна, прибув до Маямі для переговорів з американською делегацією. Зустріч розпочалася о 8 ранку за місцевим часом.

Спецпредставник путіна прибув до Маямі і вже вирушив на переговори із представниками Трампа

Спецпредставник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв прибув до США. Як повідомляють росЗМІ, дмитрієв вже вирушив на переговори із делегацією США, передає УНН.

Деталі

Спецпосланець путіна опублікував знімок карти з позначенням літака, що наближається до Майамі.

Згодом росЗМІ повідомили, що дмитрієв у Маямі вирушив на переговори з американською делегацією.

Спецпосланець путіна виїхав на зустріч о 8-й ранку за місцевим часом.

Спецпосланець путіна завтра зустрінеться з представниками Трампа в Маямі - ЗМІ30.01.26, 21:20 • 6332 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попередньо наступна тристороння зустріч команд України, США та рф відбудеться у неділю, 1 лютого.

У рф підтвердили продовження переговорів в Абу-Дабі 1 лютого: деталей щодо документів не коментують28.01.26, 16:10 • 3038 переглядiв

У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією. Можливо, буде присутність США, але це будуть не Стів Віткофф і не Джаред Кушнер.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна