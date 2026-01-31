Спецпредставник путіна прибув до Маямі і вже вирушив на переговори із представниками Трампа
Київ • УНН
кирило дмитрієв, спецпредставник путіна, прибув до Маямі для переговорів з американською делегацією. Зустріч розпочалася о 8 ранку за місцевим часом.
Спецпредставник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв прибув до США. Як повідомляють росЗМІ, дмитрієв вже вирушив на переговори із делегацією США, передає УНН.
Деталі
Спецпосланець путіна опублікував знімок карти з позначенням літака, що наближається до Майамі.
Згодом росЗМІ повідомили, що дмитрієв у Маямі вирушив на переговори з американською делегацією.
Спецпосланець путіна виїхав на зустріч о 8-й ранку за місцевим часом.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що попередньо наступна тристороння зустріч команд України, США та рф відбудеться у неділю, 1 лютого.
У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією. Можливо, буде присутність США, але це будуть не Стів Віткофф і не Джаред Кушнер.