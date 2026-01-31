Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями Трампа

$42.850.00
11:48 • 4802 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 11647 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 12919 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 12520 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 16348 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 10346 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 24355 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 43475 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 48517 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29247 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года31 января, 04:21
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратура31 января, 05:18
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"31 января, 06:30
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38
Непогода оставила без света более 600 городов и сел: ситуация по областям08:22
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
10:00 • 16346 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 48517 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье30 января, 16:26
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Украина
Молдова
Румыния
Харьковская область
Соединённые Штаты
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смерти09:00
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экране30 января, 18:12
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервью30 января, 17:25
Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями Трампа

Киев • УНН

 • 362 просмотра

кирилл дмитриев, спецпредставитель путина, прибыл в Майами для переговоров с американской делегацией. Встреча началась в 8 утра по местному времени.

Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями Трампа

Спецпредставитель российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев прибыл в США. Как сообщают росСМИ, дмитриев уже отправился на переговоры с делегацией США, передает УНН.

Детали

Спецпосланник путина опубликовал снимок карты с обозначением самолета, приближающегося к Майами.

Впоследствии росСМИ сообщили, что дмитриев в Майами отправился на переговоры с американской делегацией.

Спецпосланник путина выехал на встречу в 8 утра по местному времени.

Спецпосланник путина завтра встретится с представителями Трампа в Майами - СМИ30.01.26, 21:20 • 6348 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительно следующая трехсторонняя встреча команд Украины, США и рф состоится в воскресенье, 1 февраля.

В рф подтвердили продолжение переговоров в Абу-Даби 1 февраля: деталей по документам не комментируют28.01.26, 16:10 • 3038 просмотров

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате - между Украиной и россией. Возможно, будет присутствие США, но это будут не Стив Уиткофф и не Джаред Кушнер.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина