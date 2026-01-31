Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями Трампа
кирилл дмитриев, спецпредставитель путина, прибыл в Майами для переговоров с американской делегацией. Встреча началась в 8 утра по местному времени.
Спецпредставитель российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев прибыл в США. Как сообщают росСМИ, дмитриев уже отправился на переговоры с делегацией США, передает УНН.
Спецпосланник путина опубликовал снимок карты с обозначением самолета, приближающегося к Майами.
Впоследствии росСМИ сообщили, что дмитриев в Майами отправился на переговоры с американской делегацией.
Спецпосланник путина выехал на встречу в 8 утра по местному времени.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительно следующая трехсторонняя встреча команд Украины, США и рф состоится в воскресенье, 1 февраля.
В рф подтвердили продолжение переговоров в Абу-Даби 1 февраля: деталей по документам не комментируют28.01.26, 16:10 • 3038 просмотров
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате - между Украиной и россией. Возможно, будет присутствие США, но это будут не Стив Уиткофф и не Джаред Кушнер.