Спецпосланник путина завтра встретится с представителями Трампа в Майами - СМИ
Киев • УНН
Специальный посланник президента россии владимира путина кирилл дмитриев посетит Майами для встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа. Это происходит на фоне заявлений о возможной трехсторонней встрече с участием Украины, США и рф.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительно следующая трехсторонняя встреча команд Украины, США и рф состоится в воскресенье, 1 февраля.
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате - между Украиной и Россией. Возможно, будет присутствие США, но это будут не Стив Виткофф и не Джаред Кушнер.