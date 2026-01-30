$42.850.08
18:51
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
18:30
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
18:21
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
17:20
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
15:18
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
18:21
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 17:45
Спецпосланець путіна завтра зустрінеться з представниками Трампа в Маямі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Спеціальний посланець президента росії володимира путіна кирило дмитрієв відвідає Маямі для зустрічей з членами адміністрації президента США Дональда Трампа. Це відбувається на тлі заяв про можливу тристоронню зустріч за участі України, США та рф.

Спецпосланець путіна завтра зустрінеться з представниками Трампа в Маямі - ЗМІ

Спецпосланець російського диктатора кирило дмитрієв відвідає Маямі, щоб зустрітися з членами адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

Спеціальний посланець президента росії володимира путіна кирило дмитрієв у суботу відвідає Маямі для зустрічей з членами адміністрації президента США Дональда Трампа 

- повідомили агентству Reuters два джерела, обізнані з візитом.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попередньо наступна тристороння зустріч команд України, США та рф відбудеться у неділю, 1 лютого.

У рф підтвердили продовження переговорів в Абу-Дабі 1 лютого: деталей щодо документів не коментують28.01.26, 16:10 • 3001 перегляд

У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією. Можливо, буде присутність США, але це будуть не Стів Віткофф і не Джаред Кушнер.

Антоніна Туманова

