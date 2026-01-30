Спецпосланець путіна завтра зустрінеться з представниками Трампа в Маямі - ЗМІ
Київ • УНН
Це відбувається на тлі заяв про можливу тристоронню зустріч за участі України, США та рф.
Спецпосланець російського диктатора кирило дмитрієв відвідає Маямі, щоб зустрітися з членами адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.
Спеціальний посланець президента росії володимира путіна кирило дмитрієв у суботу відвідає Маямі для зустрічей з членами адміністрації президента США Дональда Трампа
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що попередньо наступна тристороння зустріч команд України, США та рф відбудеться у неділю, 1 лютого.
У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією. Можливо, буде присутність США, але це будуть не Стів Віткофф і не Джаред Кушнер.