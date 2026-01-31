$42.850.00
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43 • 2990 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 4858 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 5040 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 5636 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
12:33 • 3758 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
11:48 • 10075 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 17023 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
31 січня, 10:19 • 17416 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
31 січня, 10:12 • 16746 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський

Київ • УНН

 • 2992 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальні питання неможливо вирішити без прямої зустрічі з лідером росії. Україна відкрита до переговорів за участю рф і США, а також розраховує на гарантії безпеки.

Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без зустрічі на рівні лідерів України та росії неможливо вирішити територіальні питання. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Radio Prague, передає УНН.

Деталі

Як заявив Зеленський, Україна залишається відкритою до переговорів за участю росії та США, наполягаючи на тому, що Європа має бути присутня на ключових етапах. Однак він наголосив, що територіальні питання не можуть бути вирішені лише технічними групами.

Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо буде досягти згоди щодо територіальних питань

- сказав Зеленський.

За його словами, Україна розраховує на гарантії безпеки як від США, так і від Європи, а також на прогрес у напрямку членства в ЄС.

Ці елементи є частиною ширшої 20-пунктної програми для припинення війни, яка також включає масштабний пакет заходів з реконструкції

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відповів на запрошення кремля до москви, вказавши, що пропонує главі кремля володимиру путіну "натомість приїхати до столиці України, Києва", "якщо він, звичайно, наважиться".

Павло Башинський

