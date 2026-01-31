Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальні питання неможливо вирішити без прямої зустрічі з лідером росії. Україна відкрита до переговорів за участю рф і США, а також розраховує на гарантії безпеки.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що без зустрічі на рівні лідерів України та росії неможливо вирішити територіальні питання. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Radio Prague, передає УНН.
Деталі
Як заявив Зеленський, Україна залишається відкритою до переговорів за участю росії та США, наполягаючи на тому, що Європа має бути присутня на ключових етапах. Однак він наголосив, що територіальні питання не можуть бути вирішені лише технічними групами.
Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо буде досягти згоди щодо територіальних питань
За його словами, Україна розраховує на гарантії безпеки як від США, так і від Європи, а також на прогрес у напрямку членства в ЄС.
Ці елементи є частиною ширшої 20-пунктної програми для припинення війни, яка також включає масштабний пакет заходів з реконструкції
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відповів на запрошення кремля до москви, вказавши, що пропонує главі кремля володимиру путіну "натомість приїхати до столиці України, Києва", "якщо він, звичайно, наважиться".