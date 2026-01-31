$42.850.00
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальные вопросы невозможно решить без прямой встречи с лидером россии. Украина открыта к переговорам с участием рф и США, а также рассчитывает на гарантии безопасности.

Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без встречи на уровне лидеров Украины и России невозможно решить территориальные вопросы. Об этом Зеленский сказал в интервью Radio Prague, передает УНН.

Подробности

Как заявил Зеленский, Украина остается открытой к переговорам с участием России и США, настаивая на том, что Европа должна присутствовать на ключевых этапах. Однако он подчеркнул, что территориальные вопросы не могут быть решены только техническими группами.

Без прямого контакта на уровне лидеров невозможно будет достичь согласия по территориальным вопросам

- сказал Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает на гарантии безопасности как от США, так и от Европы, а также на прогресс в направлении членства в ЕС.

Эти элементы являются частью более широкой 20-пунктной программы по прекращению войны, которая также включает масштабный пакет мер по реконструкции

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение Кремля в Москву, указав, что предлагает главе Кремля Владимиру Путину "вместо этого приехать в столицу Украины, Киев", "если он, конечно, осмелится".

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев