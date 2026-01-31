Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальные вопросы невозможно решить без прямой встречи с лидером россии. Украина открыта к переговорам с участием рф и США, а также рассчитывает на гарантии безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без встречи на уровне лидеров Украины и России невозможно решить территориальные вопросы. Об этом Зеленский сказал в интервью Radio Prague, передает УНН.
Подробности
Как заявил Зеленский, Украина остается открытой к переговорам с участием России и США, настаивая на том, что Европа должна присутствовать на ключевых этапах. Однако он подчеркнул, что территориальные вопросы не могут быть решены только техническими группами.
Без прямого контакта на уровне лидеров невозможно будет достичь согласия по территориальным вопросам
По его словам, Украина рассчитывает на гарантии безопасности как от США, так и от Европы, а также на прогресс в направлении членства в ЕС.
Эти элементы являются частью более широкой 20-пунктной программы по прекращению войны, которая также включает масштабный пакет мер по реконструкции
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение Кремля в Москву, указав, что предлагает главе Кремля Владимиру Путину "вместо этого приехать в столицу Украины, Киев", "если он, конечно, осмелится".