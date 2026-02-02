Россия в январе оккупировала почти вдвое меньше территории Украины, чем в конце 2025 года - DeepState
Киев • УНН
В январе враг оккупировал 245 кв км украинской территории, что почти вдвое меньше, чем в декабре. Активность штурмовых действий снизилась всего на 4%.
Об этом сообщает аналитический канал DeepState, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что неожиданным фактом стал процент падения активности штурмовых действий - всего на 4% меньше, чем было в декабре, хотя большинство военных говорят, что январь все же относительно менее напряженный, чем прошлый месяц.
33% всех штурмов приходится на Покровский участок, основной удар противника именно там. На второе место поднялся Гуляйпольский, где был 21% от всех атак. Прирост штурмов вырос в 1.75 раза. Сразу за ними идут Константиновский (12%), Лиманский (8%) и Александровский (8%) участки
Они добавляют, что негативным рекордсменом стал Славянский участок, где на 3% штурмов приходится почти 20% территориальных потерь.
Напомним
По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин сталкивается с "сужением окна" для достижения мирного соглашения в Украине, поскольку РФ борется с растущим бюджетным дефицитом для финансирования своей войны.
