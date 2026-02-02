Россия в январе оккупировала почти вдвое меньше территории Украины, чем в конце 2025 года - DeepState

$42.850.00
1 февраля, 12:49 • 8226 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 15704 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 34540 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 23045 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 32163 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 25992 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 43699 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 60184 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 38578 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 35897 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
рф отклонила все проекты амнистии и продолжает привлекать заключенных к войне - разведка1 февраля, 12:29 • 5514 просмотра
Индия будет покупать нефть у Венесуэлы - Трамп1 февраля, 12:57 • 6698 просмотра
Удар рф по Херсону: погиб водитель маршрутки, пятеро пассажиров раненыVideo1 февраля, 13:23 • 6978 просмотра
Переговоры по Украине в Абу-Даби назначены на середину недели по согласованию сторон - СМИ1 февраля, 16:00 • 4952 просмотра
Первые 10 тысяч "Пакетов тепла" получили жители Киева и области: что в них16:40 • 6512 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 58937 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 86922 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 64193 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 70807 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 71770 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петр Павел
Али Хаменеи
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепропетровская область
Абу-Даби
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 19177 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 29843 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 32433 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 35260 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 36995 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Бильд

Россия в январе оккупировала почти вдвое меньше территории Украины, чем в конце 2025 года - DeepState

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В январе враг оккупировал 245 кв км украинской территории, что почти вдвое меньше, чем в декабре. Активность штурмовых действий снизилась всего на 4%.

Россия в январе оккупировала почти вдвое меньше территории Украины, чем в конце 2025 года - DeepState

В январе враг оккупировал 245 кв км украинской территории - это почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре прошлого года. Об этом сообщает аналитический канал DeepState, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что неожиданным фактом стал процент падения активности штурмовых действий - всего на 4% меньше, чем было в декабре, хотя большинство военных говорят, что январь все же относительно менее напряженный, чем прошлый месяц.

33% всех штурмов приходится на Покровский участок, основной удар противника именно там. На второе место поднялся Гуляйпольский, где был 21% от всех атак. Прирост штурмов вырос в 1.75 раза. Сразу за ними идут Константиновский (12%), Лиманский (8%) и Александровский (8%) участки

- указывают аналитики.

Они добавляют, что негативным рекордсменом стал Славянский участок, где на 3% штурмов приходится почти 20% территориальных потерь.

Напомним

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин сталкивается с "сужением окна" для достижения мирного соглашения в Украине, поскольку РФ борется с растущим бюджетным дефицитом для финансирования своей войны.

"Награда для агрессора": премьер Хорватии призвал Украину никогда де-юре не отказываться от своих территорий13.01.26, 03:12 • 10727 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Украина