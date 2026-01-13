"Награда для агрессора": премьер Хорватии призвал Украину никогда де-юре не отказываться от своих территорий

Украина никогда не должна де-юре отказываться от своих территорий. Об этом во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил премьер-министр этой страны Андрей Пленкович, сообщает УНН

Детали

По его словам, проблема заключается в том, что Россия сначала хочет подписать соглашение, а затем прекратить огонь.

Это очень важная тема, потому что это будет вознаграждением для агрессора или уступкой, которую невозможно будет защитить внутренне - пояснил политик.

Он напомнил, что Коалиция желающих предложила сначала прекращение огня как первый шаг, а затем соглашение как следующий.

"Мы говорили о нашем вкладе в Украину - дружественную страну, жертву российской агрессии. Правительство Хорватии в течение последних нескольких лет предоставило 15 пакетов военной помощи", – добавил Пленкович.

Напомним

На днях Хорватия выделила Украине 15-й пакет помощи на 500 тысяч евро, включающий 100 мобильных металлорежущих станков Vulkan 10. Также страна окажет техническую поддержку энергетической системе Украины, передавая трансформаторы и другое оборудование.

