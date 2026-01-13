"Награда для агрессора": премьер Хорватии призвал Украину никогда де-юре не отказываться от своих территорий

$43.080.09
12 января, 19:13 • 10182 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 15735 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 14367 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 16198 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 26834 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 17422 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 19155 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 40136 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 37571 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 29735 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Венесуэльские военные не смогли развернуть полученные от России системы ПВО во время атаки США12 января, 15:11 • 6900 просмотра
Более 5,8 млн грн взяток: в трех областях правоохранители разоблачили схемы незаконной переправки за границу12 января, 15:33 • 4070 просмотра
Расследование по делу "Золотого мандарина" завершено - САП12 января, 15:52 • 5350 просмотра
Иран продал россии ракеты на сумму 2,7 миллиарда долларов12 января, 18:14 • 3324 просмотра
"Возможны точечные случаи": в ЦПД прокомментировали информацию о "массовом закрытии" супермаркетов в Киеве21:21 • 5212 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 26835 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 33479 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 40136 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 37140 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 41618 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Михаил Федоров
Олег Синегубов
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Молдова
Гренландия
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 33613 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 29289 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 35125 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 37263 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 93348 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Таймс
Truth Social

"Награда для агрессора": премьер Хорватии призвал Украину никогда де-юре не отказываться от своих территорий

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Украина не должна де-юре отказываться от своих территорий, поскольку это будет наградой для агрессора. Он напомнил, что Коалиция желающих предложила сначала прекращение огня, а затем соглашение.

"Награда для агрессора": премьер Хорватии призвал Украину никогда де-юре не отказываться от своих территорий

Украина никогда не должна де-юре отказываться от своих территорий. Об этом во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил премьер-министр этой страны Андрей Пленкович, сообщает УНН

Детали

По его словам, проблема заключается в том, что Россия сначала хочет подписать соглашение, а затем прекратить огонь.

Это очень важная тема, потому что это будет вознаграждением для агрессора или уступкой, которую невозможно будет защитить внутренне

- пояснил политик.

Он напомнил, что Коалиция желающих предложила сначала прекращение огня как первый шаг, а затем соглашение как следующий.

"Мы говорили о нашем вкладе в Украину - дружественную страну, жертву российской агрессии. Правительство Хорватии в течение последних нескольких лет предоставило 15 пакетов военной помощи", – добавил Пленкович.

Напомним

На днях Хорватия выделила Украине 15-й пакет помощи на 500 тысяч евро, включающий 100 мобильных металлорежущих станков Vulkan 10. Также страна окажет техническую поддержку энергетической системе Украины, передавая трансформаторы и другое оборудование.

Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа07.01.26, 12:27 • 34785 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Андрей Пленкович
Марк Рютте
НАТО
Хорватия
Украина