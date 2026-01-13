"Награда для агрессора": премьер Хорватии призвал Украину никогда де-юре не отказываться от своих территорий
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Украина не должна де-юре отказываться от своих территорий, поскольку это будет наградой для агрессора. Он напомнил, что Коалиция желающих предложила сначала прекращение огня, а затем соглашение.
Украина никогда не должна де-юре отказываться от своих территорий. Об этом во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил премьер-министр этой страны Андрей Пленкович, сообщает УНН
По его словам, проблема заключается в том, что Россия сначала хочет подписать соглашение, а затем прекратить огонь.
Это очень важная тема, потому что это будет вознаграждением для агрессора или уступкой, которую невозможно будет защитить внутренне
Он напомнил, что Коалиция желающих предложила сначала прекращение огня как первый шаг, а затем соглашение как следующий.
"Мы говорили о нашем вкладе в Украину - дружественную страну, жертву российской агрессии. Правительство Хорватии в течение последних нескольких лет предоставило 15 пакетов военной помощи", – добавил Пленкович.
На днях Хорватия выделила Украине 15-й пакет помощи на 500 тысяч евро, включающий 100 мобильных металлорежущих станков Vulkan 10. Также страна окажет техническую поддержку энергетической системе Украины, передавая трансформаторы и другое оборудование.
