"Винагорода для агресора": прем'єр Хорватії закликав Україну ніколи де-юре не відмовлятися від своїх територій

Україна ніколи не повинна де-юре відмовлятися від своїх територій. Про це під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте заявив премʼєр-міністр цієї країни Андрей Пленкович, повідомляє УНН

За його словами, проблема полягає в тому, що росія спочатку хоче підписати угоду, а потім припиняти вогонь.

Це дуже важлива тема, тому що це буде винагородою для агресора або поступкою, яку неможливо буде захистити внутрішньо