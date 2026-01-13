$43.080.09
12 січня, 19:13 • 10204 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 15784 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 14395 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 16224 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 26871 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 17426 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 19158 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 40151 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 37572 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29736 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
"Винагорода для агресора": прем'єр Хорватії закликав Україну ніколи де-юре не відмовлятися від своїх територій

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що Україна не повинна де-юре відмовлятися від своїх територій, оскільки це буде винагородою для агресора. Він нагадав, що Коаліція охочих запропонувала спочатку припинення вогню, а потім угоду.

"Винагорода для агресора": прем'єр Хорватії закликав Україну ніколи де-юре не відмовлятися від своїх територій

Україна ніколи не повинна де-юре відмовлятися від своїх територій. Про це під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте заявив премʼєр-міністр цієї країни Андрей Пленкович, повідомляє УНН

Деталі

За його словами, проблема полягає в тому, що росія спочатку хоче підписати угоду, а потім припиняти вогонь.

Це дуже важлива тема, тому що це буде винагородою для агресора або поступкою, яку неможливо буде захистити внутрішньо

- пояснив політик.

Він нагадав, що Коаліція охочих запропонувала спочатку припинення вогню як перший крок, а потім угоду як наступний.

"Ми говорили про наш внесок в Україну - дружню країну, жертву російської агресії. Уряд Хорватії протягом останніх кількох років надав 15 пакетів військової допомоги", – додав Пленкович.

Нагадаємо

Днями Хорватія виділила Україні 15-й пакет допомоги на 500 тисяч євро, що включає 100 мобільних металорізальних верстатів Vulkan 10. Також країна надасть технічну підтримку енергетичній системі України, передаючи трансформатори та інше обладнання.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Андрей Пленкович
Марк Рютте
НАТО
Хорватія
Україна