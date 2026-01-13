"Винагорода для агресора": прем'єр Хорватії закликав Україну ніколи де-юре не відмовлятися від своїх територій
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що Україна не повинна де-юре відмовлятися від своїх територій, оскільки це буде винагородою для агресора. Він нагадав, що Коаліція охочих запропонувала спочатку припинення вогню, а потім угоду.
Україна ніколи не повинна де-юре відмовлятися від своїх територій. Про це під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте заявив премʼєр-міністр цієї країни Андрей Пленкович
Деталі
За його словами, проблема полягає в тому, що росія спочатку хоче підписати угоду, а потім припиняти вогонь.
Це дуже важлива тема, тому що це буде винагородою для агресора або поступкою, яку неможливо буде захистити внутрішньо
Він нагадав, що Коаліція охочих запропонувала спочатку припинення вогню як перший крок, а потім угоду як наступний.
"Ми говорили про наш внесок в Україну - дружню країну, жертву російської агресії. Уряд Хорватії протягом останніх кількох років надав 15 пакетів військової допомоги", – додав Пленкович.
Нагадаємо
Днями Хорватія виділила Україні 15-й пакет допомоги на 500 тисяч євро, що включає 100 мобільних металорізальних верстатів Vulkan 10. Також країна надасть технічну підтримку енергетичній системі України, передаючи трансформатори та інше обладнання.
