Куп'янськ-Вузловий не під контролем окупантів і не перебуває на лінії зіткнення - Сили оборони

Населений пункт Куп'янськ-Вузловий не тільки не перебуває під контролем російських загарбників - він навіть не перебуває на безпосередній лінії зіткнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Угруповання об'єднаних сил.

Деталі

Там додали, що не перестають дивуватися здатності російських генералів не лише перебільшувати свої здобутки, а й вигадувати їх з нуля.

Водночас українські військові нагадують: згідно з нормами міжнародного гуманітарного права в українському полоні можна отримати кваліфіковану допомогу лікарів-спеціалістів, зокрема й наркологів.

Нагадаємо

У вівторок, 27 січня, російське міністерство оборони повідомило про захоплення населених пунктів Куп'янськ-Вузловий на Харківщині і Новояковлівка у Запорізькій області. Український OSINT-проект DeepStateMapLive та ЦПД РНБО спростовували ці заяви.