Куп'янськ-Вузловий не під контролем окупантів і не перебуває на лінії зіткнення - Сили оборони

11:34 • 1644 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 10064 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 10841 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 13622 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 29543 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 77319 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 45435 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 48656 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40525 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 66609 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
Популярнi новини
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph27 січня, 02:28 • 37011 перегляди
росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН27 січня, 03:02 • 11889 перегляди
Атака на Одесу 27 січня: вже троє поранених, зруйновано частину будинкуPhoto27 січня, 03:26 • 5262 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго06:18 • 22026 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду08:03 • 7868 перегляди
Публікації
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 770 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 1638 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 10063 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 39346 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 77319 перегляди
УНН Lite
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 116 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 21904 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 21530 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 22065 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 24875 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Financial Times

Куп'янськ-Вузловий не під контролем окупантів і не перебуває на лінії зіткнення - Сили оборони

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Куп'янськ-Вузловий не перебуває під контролем російських загарбників і не знаходиться на лінії зіткнення. російські генерали перебільшують свої здобутки, вигадуючи їх з нуля.

Куп'янськ-Вузловий не під контролем окупантів і не перебуває на лінії зіткнення - Сили оборони

Населений пункт Куп'янськ-Вузловий не тільки не перебуває під контролем російських загарбників - він навіть не перебуває на безпосередній лінії зіткнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Угруповання об'єднаних сил.

Деталі

Там додали, що не перестають дивуватися здатності російських генералів не лише перебільшувати свої здобутки, а й вигадувати їх з нуля.

Водночас українські військові нагадують: згідно з нормами міжнародного гуманітарного права в українському полоні можна отримати кваліфіковану допомогу лікарів-спеціалістів, зокрема й наркологів.

Нагадаємо

У вівторок, 27 січня, російське міністерство оборони повідомило про захоплення населених пунктів Куп'янськ-Вузловий на Харківщині і Новояковлівка у Запорізькій області. Український OSINT-проект DeepStateMapLive та ЦПД РНБО спростовували ці заяви.

Євген Устименко

Війна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Запорізька область