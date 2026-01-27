Купянск-Узловой не под контролем оккупантов и не находится на линии соприкосновения - Силы обороны

Населенный пункт Купянск-Узловой не только не находится под контролем российских захватчиков - он даже не находится на непосредственной линии соприкосновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Группировку объединенных сил.

Детали

Там добавили, что не перестают удивляться способности российских генералов не только преувеличивать свои достижения, но и выдумывать их с нуля.

В то же время украинские военные напоминают: согласно нормам международного гуманитарного права в украинском плену можно получить квалифицированную помощь врачей-специалистов, в том числе наркологов.

Напомним

Во вторник, 27 января, российское министерство обороны сообщило о захвате населенных пунктов Купянск-Узловой в Харьковской области и Новояковлевка в Запорожской области. Украинский OSINT-проект DeepStateMapLive и ЦПД СНБО опровергали эти заявления.