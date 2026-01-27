Купянск-Узловой не под контролем оккупантов и не находится на линии соприкосновения - Силы обороны

$43.130.01
11:34 • 2432 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 10600 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 11137 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 13923 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 29789 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 77666 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 45535 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 48677 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 40536 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 66634 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
Главная
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph27 января, 02:28 • 37011 просмотра
Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН27 января, 03:02 • 11889 просмотра
Атака на Одессу 27 января: уже трое раненых, разрушена часть домаPhoto27 января, 03:26 • 5262 просмотра
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго06:18 • 22026 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении08:03 • 7868 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 1330 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 2434 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 10601 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 39586 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 77668 просмотра
Купянск-Узловой не под контролем оккупантов и не находится на линии соприкосновения - Силы обороны

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Купянск-Узловой не находится под контролем российских захватчиков и не находится на линии соприкосновения. Российские генералы преувеличивают свои достижения, выдумывая их с нуля.

Купянск-Узловой не под контролем оккупантов и не находится на линии соприкосновения - Силы обороны

Населенный пункт Купянск-Узловой не только не находится под контролем российских захватчиков - он даже не находится на непосредственной линии соприкосновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Группировку объединенных сил.

Детали

Там добавили, что не перестают удивляться способности российских генералов не только преувеличивать свои достижения, но и выдумывать их с нуля.

В то же время украинские военные напоминают: согласно нормам международного гуманитарного права в украинском плену можно получить квалифицированную помощь врачей-специалистов, в том числе наркологов.

Напомним

Во вторник, 27 января, российское министерство обороны сообщило о захвате населенных пунктов Купянск-Узловой в Харьковской области и Новояковлевка в Запорожской области. Украинский OSINT-проект DeepStateMapLive и ЦПД СНБО опровергали эти заявления.

Евгений Устименко

Война в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Харьковская область
Запорожская область