Омбудсмен обратился в ООН из-за расстрела военнопленных вблизи Угледара

ukenru
Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
15:48 • 50443 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 96191 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 108605 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 130655 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 134700 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 123499 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 134494 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 143403 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150440 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 151087 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
7 новогодних фильмов для праздничного настроения

7 новогодних фильмов для праздничного настроения

 • 108207 просмотра
«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

 • 95747 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 106262 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 достиг миллиона продаж за менее чем полнедели после релиза

S.T.A.L.K.E.R. 2 достиг миллиона продаж за менее чем полнедели после релиза

12:25 • 53668 просмотра
Билли Айлиш стала артисткой года по версии Apple Music

Билли Айлиш стала артисткой года по версии Apple Music

12:50 • 49350 просмотра
публикации
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

15:48 • 50450 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

15:21 • 36096 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 106262 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 130656 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

 • 134702 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

17:53 • 1380 просмотра
Украинский «Щедрик» засиял в праздничной кампании Chanel

Украинский «Щедрик» засиял в праздничной кампании Chanel

15:50 • 15946 просмотра
Билли Айлиш стала артисткой года по версии Apple Music

Билли Айлиш стала артисткой года по версии Apple Music

12:50 • 49350 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 достиг миллиона продаж за менее чем полнедели после релиза

S.T.A.L.K.E.R. 2 достиг миллиона продаж за менее чем полнедели после релиза

12:25 • 53668 просмотра
«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

 • 95747 просмотра
Актуальное
Омбудсмен обратился в ООН из-за расстрела военнопленных вблизи Угледара

Омбудсмен обратился в ООН из-за расстрела военнопленных вблизи Угледара

Киев  •  УНН

 • 1183 просмотра

Read in English

Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно расстрела пятерых пленных украинских военных возле Угледара. По данным прокуратуры, оккупанты убили безоружных бойцов ВСУ после их захвата в плен.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК по факту расстрела пятерых пленных бойцов ВСУ вблизи Угледара. Об этом Лубинец сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как сообщил Лубинец, что по данным Офиса генпрокурора, 2 октября 2024 года во время штурма позиций ВСУ вблизи Угледара оккупанты взяли в плен пятерых безоружных украинских военных. Одного из них, вероятно, расстреляли в лесополосе, остальных четырех - под прицелом автоматов вывели на дорогу и тоже расстреляли.

«Убийство военнопленных - грубое нарушение Женевских конвенций и тяжкое международное преступление. В который раз я, как Омбудсман Украины, направил письма в ООН и МККК относительно варварского преступления оккупантов», - заявил Лубинец.

Напомним,

Российские военные расстреляли пятерых пленных украинских защитников вблизи Угледара. Прокуратура начала расследование военного преступления по факту убийства безоружных военнопленных.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП
mezhdunarodnii-komitet-krasnogo-krestaМеждународный комитет Красного Креста
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
vuhledarУгледар