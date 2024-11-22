Омбудсмен обратился в ООН из-за расстрела военнопленных вблизи Угледара

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК по факту расстрела пятерых пленных бойцов ВСУ вблизи Угледара. Об этом Лубинец сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как сообщил Лубинец, что по данным Офиса генпрокурора, 2 октября 2024 года во время штурма позиций ВСУ вблизи Угледара оккупанты взяли в плен пятерых безоружных украинских военных. Одного из них, вероятно, расстреляли в лесополосе, остальных четырех - под прицелом автоматов вывели на дорогу и тоже расстреляли.

«Убийство военнопленных - грубое нарушение Женевских конвенций и тяжкое международное преступление. В который раз я, как Омбудсман Украины, направил письма в ООН и МККК относительно варварского преступления оккупантов», - заявил Лубинец.

Напомним,

Российские военные расстреляли пятерых пленных украинских защитников вблизи Угледара. Прокуратура начала расследование военного преступления по факту убийства безоружных военнопленных.