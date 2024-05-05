Пасха на фронте: как военные празднуют Воскресение Господне

Уже третий год украинцы празднуют Пасху в условиях войны, не исключением стали и наши военные, которые отмечают праздник на фронте в окопах.

УНН решило сделать подборку фото и видео, как бойцы на передовой празднуют Пасху.

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Как ранее писал УНН, сегодня, пятого мая, христиане восточного обряда отмечают один из величайших религиозных праздников - Воскресение Господне. Украинцев поздравил Президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что ответом на вопрос, почему украинцы выстояли является то, что "в самых тяжелых обстоятельствах и в самые темные времена мы способны рождать свет".

Также украинцев поздравил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский и призвал в Пасху почтить память о каждом украинском воине.

Генеральный штаб ВСУ показал фото, как украинские воины празднуют Пасху на фронте.

Показали кадры празднования Пасхи и бойцы 10-й ОДШБр "Эдельвейс". На видео боец бригады с паской и пасхальными яйцами посетил разрушенную церковь в Донецкой области.

Пасху снова празднует каждый по своему. К сожалению, наши воины не могут встретить ее с семьями, но мы знаем - благодаря их стойкости и настойчивости враг будет уничтожен, и все вернутся в родные дома. Помните о тех, кто сейчас в полях и окопах, уважайте их мужество и отвагу, и помогайте приближать нашу победу - говорится в заметке под видео.

Поделились фотографиями празднования Пасхи и бойцы третьей отдельной штурмовой бригады.

Наша Пасха на фронте. Смысл этого праздника - победа жизни над смертью. Ради этого мы продолжаем борьбу. Боремся ради тех, кто изо дня в день ждет нас дома - говорится в заметке.

Видео, на котором бойцы стучатся писанками, обнародовала и Государственная пограничная служба Украины.

Сначала бьют врага, а потом - крашанки: как пограничники на линии фронта празднуют Пасху - говорится в заметке под видео.

Также пограничники опубликовали видео, на котором бойцы с помощью игры "камень-ножницы-бумага", решают кому достанется самая вкусная часть кулича - верхушка.

Кадры, как отмечают Пасху на фронте полицейские, опубликовал и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Поздравляю с Пасхой всех христиан восточного обряда! Вера дала сил Давиду побороть Голиафа, так и вера Украинского народа придает нам сил в преодолении врагов. Пусть все молитвы будут услышаны и уберегут нас от зла. Христос Воскрес! Украина победит - говорится в заметке.

Поздравить оккупантов собираются и бойцы 47 отдельной механизированной бригады.

"Праздничное сочетание плат Беспалого и яиц Бертолета. Христос воскрес, а оккупанты, после встречи с нашими дронами-камикадзе - нет! С Пасхой друзья! Вместе к победе", - говорится в заметке. На фото можно увидеть расписанные снаряды к дронам.

Оригинально поздравили украинцев с Пасхой и пилоты Командования армейской авиации. Бойцы опубликовали фото военного вертолета, где в установке для пуска неуправляемых ракет разместили традиционные украинские крашанки, а сверху - сало.

Показали освящение куличей и бойцы 66 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

В это непростое время нам всем хочется совсем немного настоящего Господнего чуда. А вера в необратимую победу добра над злом, жизни над смертью помогает преодолевать трудности. В перерывах между тяжелыми боями светлый праздник Пасхи отметили и бойцы бригады Храбрых. Скромно, но в окружении самых светлых людей. Сегодня с праздником своих побратимов поздравлял капеллан одного из батальонов 66 отдельной механизированной бригады. Искренние улыбки, теплые разговоры, дружеские объятия и, конечно же, освящение пасхальных вкусностей. Искренне поздравляем с праздником Пасхи! Христос Воскрес говорится в заметке.

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