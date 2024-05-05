Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Пасха на фронте: как военные празднуют Воскресение Господне
Подрыв коллаборанта во временно оккупированном Бердянске: в ГУР рассказали детали
Удар российских захватчиков по Харькову: специалисты спасательных служб опубликовали фото последствий
Более 50 человек погибли из-за наводнения в Бразилии
Вражеская атака на Харьков: по меньшей мере 10 человек пострадали
Украина пока не знает, в каких видах спорта будут допущены нейтральные спортсмены с российскими паспортами - Бедный
В результате российского удара по Харькову по меньшей мере 5 человек пострадали - Терехов
За неделю Силы обороны уничтожили более 8 тысяч оккупантов - Павлюк
Оккупанты вывозят на лом остатки авдеевского коксохимического завода
Украинские спортсменки завоевали первую в истории командную медаль на Кубке мира по фехтованию
Популярные
россия планирует провести призыв в оккупированных районах Запорожья впервые с момента аннексии - британская разведка
Впервые за более чем 100 лет: в Японии открыли новый вид лилии
В Воздушных силах рассказали подробности сбития вражеского Су-25
россия готовит ряд диверсий по всей Европе - FT
После Пасхи: сколько хранить и что делать с оставшимися вареными яйцами
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Пасха на фронте: как военные празднуют Воскресение Господне
Украинцы, в том числе солдаты на фронте, праздновали Пасху в условиях продолжающейся войны, делясь фото и видео праздничных традиций, таких как освящение куличей, украшение яиц и обмен поздравлениями "Христос воскрес".
Подрыв коллаборанта во временно оккупированном Бердянске: в ГУР рассказали детали
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Евгения Ананьева, одного из организаторов застенков в Бердянской исправительной колонии № 77, в результате чего он был ликвидирован.
Удар российских захватчиков по Харькову: специалисты спасательных служб опубликовали фото последствий
российские оккупанты нанесли удар по Харькову накануне Пасхи, повредив 50 частных и 30 многоквартирных домов. В ГСЧС показали фото последствий атаки.
Более 50 человек погибли из-за наводнения в Бразилии
По меньшей мере 56 человек погибли, 74 пропали без вести и более 69 000 были вынуждены покинуть свои дома из-за массовых наводнений, поразивших сотни населенных пунктов в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.
Вражеская атака на Харьков: по меньшей мере 10 человек пострадали
По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате вражеского обстрела Харькова, где оккупанты попали в жилые кварталы, повредив дома, окна, многоквартирные дома и автомобили.
Украина пока не знает, в каких видах спорта будут допущены нейтральные спортсмены с российскими паспортами - Бедный
Украина еще не знает, в каких видах спорта будут допущены нейтральные спортсмены с российскими паспортами, но, скорее всего, их будет очень мало, возможно, в некоторых боевых искусствах.
В результате российского удара по Харькову по меньшей мере 5 человек пострадали - Терехов
По меньшей мере 5 человек получили ранения в результате российской атаки на жилой район Харькова.
За неделю Силы обороны уничтожили более 8 тысяч оккупантов - Павлюк
За прошедшую неделю с 28 апреля по 5 мая 2024 года Вооруженные Силы Украины уничтожили более 8000 российских оккупантов, 96 танков, 188 боевых бронированных машин, 264 артиллерийские системы и 7 реактивных систем залпового огня.
Оккупанты вывозят на лом остатки авдеевского коксохимического завода
Россияне грабят металлолом с разрушенного коксохимического завода в захваченной Авдеевке и вывозят его в Мариупольский порт с целью наживы.
Украинские спортсменки завоевали первую в истории командную медаль на Кубке мира по фехтованию
Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Гонконге, став первой в истории украинской командой на соревнованиях такого уровня.