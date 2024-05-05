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“У найважчих обставинах і в найтемніші часи ми здатні народжувати світло”: Зеленський привітав українців з Великоднем

“У найважчих обставинах і в найтемніші часи ми здатні народжувати світло”: Зеленський привітав українців з Великоднем

Київ • УНН

 • 20171 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що відповіддю на питання, чому українці вистояли є те, що “у найважчих обставинах і в найтемніші часи ми здатні народжувати світло”.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди відзначення Воскресіння Господнього, передає УНН.

Деталі

Ми відзначаємо сьогодні велике свято – Воскресіння Господнє. Великдень. Великдень символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви. Перемогу добра й справедливості, перемогу життя над смертю. За все це ми боремось 802 дні поспіль. 802 дні, коли воля протистоїть мороку, доблесть протидіє терору. 802 дні нашого спротиву, які можна описати словами з Євангелія від Іоанна: "А Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його". Ці ж слова присвячені одній із виставок Софійського собору, де я перебуваю зараз. Вона та інші роботи різних українських митців разом несуть у собі глибокий сенс. Це ікони на ящиках від боєприпасів. Просочені димом нашої землі й духом нашого народу

 - сказав Зеленський.

Він зазначив, що відповіддю на питання, чому українці вистояли є те, що "у найважчих обставинах і в найтемніші часи ми здатні народжувати світло".

Вдивившись у ці ікони, можна зрозуміти почуття всього нашого народу. Дзеркало, яке відображає нашу дійсність у часи війни. І вже пройдений шлях, і цей Великдень, і все наше сьогодення. Саме такий вигляд сьогодні мають наші обереги. Саме так сьогодні ми відчуваємо Бога, який захищає нас руками наших воїнів. Саме так ми бачимо заступництво небесних сил, втілене в Силах безпеки й оборони України. Кожного українця й кожної українки, які віддають себе священній справі – обороні рідної землі від темряви та зла

- додав Зеленський.

Президент наголосив, що українці стають на коліна лише у молитві і ніколи – перед загарбниками й окупантами.

Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли навіть за сотні кілометрів одне від одного ми підтримуємо й допомагаємо одне одному. Захищаємо одне одного. Молимось одне за одного. Коли всі ми стали одне одному ближчими, одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий на віки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть

- зазначив Глава держави.

Президент побажав, щоб небеса зміцнювали нашу волю в битві проти неволі.

Дадуть мужність для нових здобутків і мудрість, аби цінувати все, що вже здобули. Силу, щоб зберегти єдність. Єдність, щоб примножити силу. Нехай усім, хто віддав життя за Україну, Бог подарує вічний спокій їхнім душам і вічний мир їхнім нащадкам. Усім нашим дітям та онукам, усім нашим майбутнім поколінням. Які мають святе право знати, що таке мирний Великдень у мирній Україні

 - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні, п’ятого травня, християни східного обряду відзначають одне з найвеличніших релігійних свят – Воскресіння Господнє.

Павло Башинський

Павло Башинський

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