"В самых тяжелых обстоятельствах и в самые темные времена мы способны рождать свет": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю празднования Воскресения Господня, передает УНН.

Детали

Мы отмечаем сегодня великий праздник - Воскресение Господне. Пасха. Пасха символизирует освобождение души человека от рабства зла и тьмы. Победу добра и справедливости, победу жизни над смертью. За все это мы боремся 802 дня подряд. 802 дня, когда воля противостоит мраку, доблесть противостоит террору. 802 дня нашего сопротивления, которые можно описать словами из Евангелия от Иоанна: "А Свет во тьме светит, и тьма не окутала его". Эти же слова посвящены одной из выставок Софийского собора, где я нахожусь сейчас. Она и другие работы разных украинских художников вместе несут в себе глубокий смысл. Это иконы на ящиках от боеприпасов. Пропитанные дымом нашей земли и духом нашего народа - сказал Зеленский.

Он отметил, что ответом на вопрос, почему украинцы выстояли является то, что "в самых тяжелых обстоятельствах и в самые темные времена мы способны рождать свет".

Всмотревшись в эти иконы, можно понять чувства всего нашего народа. Зеркало, которое отражает нашу действительность во времена войны. И уже пройденный путь, и эта Пасха, и все наше настоящее. Именно такой вид сегодня имеют наши обереги. Именно так сегодня мы чувствуем Бога, который защищает нас руками наших воинов. Именно так мы видим покровительство небесных сил, воплощенное в Силах безопасности и обороны Украины. Каждого украинца и каждой украинки, которые отдают себя священному делу - обороне родной земли от тьмы и зла - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы становятся на колени только в молитве и никогда - перед захватчиками и оккупантами.

Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда даже за сотни километров друг от друга мы поддерживаем и помогаем друг другу. Защищаем друг друга. Молимся друг за друга. Когда все мы стали друг другу ближе, друг другу ближе. А бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья, для нас далек на века. Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече - шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть - отметил Глава государства.

Президент пожелал, чтобы небеса укрепляли нашу волю в битве против неволи.

Дадут мужество для новых достижений и мудрость, чтобы ценить все, что уже получили. Силу, чтобы сохранить единство. Единство, чтобы приумножить силу. Пусть всем, кто отдал жизнь за Украину, Бог подарит вечный покой их душам и вечный мир их потомкам. Всем нашим детям и внукам, всем нашим будущим поколениям. Которые имеют святое право знать, что такое мирная Пасха в мирной Украине - резюмировал Зеленский.

Напомним

Сегодня, пятого мая, христиане восточного обряда отмечают один из величайших религиозных праздников - Воскресение Господне.