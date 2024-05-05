Сьогодні православні українці святкують Великдень: історія, традиції, звичаї

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Сьогодні, п’ятого травня, християни східного обряду відзначають одне з найвеличніших релігійних свят – Воскресіння Господнє. Згідно Біблії, Ісус Христос помер на хресті в п’ятницю, близько третьої години після полудня. Вважається, що душа Ісуса Христа повернулася в його тіло вночі з суботи на неділю.

Сьогодні, п’ятого травня, християни східного обряду відзначають одне з найвеличніших релігійних свят – Воскресіння Господнє, пише УНН.

Згідно Біблії, Ісус Христос помер на хресті в п’ятницю, близько третьої години після полудня. Увечері того ж дня тіло було знято з хреста таємними послідовниками Ісуса Йосифом Аримафейським і Никодимом та перенесено до печери.

Вважається, що душа Ісуса Христа повернулася в його тіло вночі з суботи на неділю, після чого він вийшов з печери, не відсунувши каменю й не порушивши печатки, бо його тіло вже не було підвладне природним законам.

Недільного ранку жінки-мироносиці Марія Магдалина, Діва Марія, мати Якова та Соломія прийшли до гробу із пахучими оліями, щоб намастити ними тіло Ісуса. Прийшовши туди, вони лише побачили там відвалений камінь і порожню труну. Тоді схвильованим жінкам з'явився янгол і сповістив про Воскресіння Господнє.

Перші прямі свідчення про святкування Великодня датуються серединою II століття, проте між церквами довго не було єдності щодо дати проведення цього свята. Головним чином для вирішення цієї проблеми імператором Костянтином було зібрано в 325 році Нікейський собор, який вирішив, що Великдень має відзначатися  в неділю після першого повного Місяця, який слідує за весняним рівноденням.

Святкування Великодня розпочинається із вечірнього богослужіння у суботу, яке триває до ранку неділі.

Великдень-2024: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь03.05.24, 22:04 • 28062 перегляди

Після відвідин церкви люди з освяченими великодніми кошиками повертаються додому й сідають за святковий стіл.  Всі страви господині готують заздалегідь — зазвичай у четвер та суботу, в тому числі фарбують яйця та печуть паски.

У цей святковий день існує й чимало обмежень. Зокрема, не можна на Великдень:

– лаятися та лихословити;

– займатися фізичною працею;

– викидати освячені продукти;

–  відмовляти комусь у допомозі;

– фарбувати і стригти волосся;

– ворожити та проводити різні обряди.

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