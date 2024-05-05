Сегодня православные украинцы празднуют Пасху: история, традиции, обычаи

Сегодня, пятого мая, христиане восточного обряда отмечают один из величайших религиозных праздников - Воскресение Господне, пишет УНН.

Согласно Библии, Иисус Христос умер на кресте в пятницу, около трех часов после полудня. Вечером того же дня тело было снято с креста тайными последователями Иисуса Иосифом Аримафейским и Никодимом и перенесено в пещеру.

Считается, что душа Иисуса Христа вернулась в его тело в ночь с субботы на воскресенье, после чего он вышел из пещеры, не отодвинув камня и не нарушив печати, потому что его тело уже не было подвластно естественным законам.

Воскресным утром женщины-мироносицы Мария Магдалина, Дева Мария, мать Иакова и Соломия пришли к гробу с благовонными маслами, чтобы намазать ими тело Иисуса. Придя туда, они лишь увидели там отвалившийся камень и пустой гроб. Тогда взволнованным женщинам явился ангел и возвестил о Воскресении Господнем.

Первые прямые свидетельства о праздновании Пасхи датируются серединой II века, однако между церквями долго не было единства относительно даты проведения этого праздника. Главным образом для решения этой проблемы императором Константином был собран в 325 году Никейский собор, который решил, что Пасха должна отмечаться в воскресенье после первого полнолуния, которое следует за весенним равноденствием.

Празднование Пасхи начинается с вечернего богослужения в субботу, которое продолжается до утра воскресенья.

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После посещения церкви люди с освященными пасхальными корзинами возвращаются домой и садятся за праздничный стол. Все блюда хозяйки готовят заранее - обычно в четверг и субботу, в том числе красят яйца и пекут куличи.

В этот праздничный день существует и немало ограничений. В частности, нельзя на Пасху:

- ругаться и сквернословить;

- заниматься физическим трудом;

- выбрасывать освященные продукты;

- отказывать кому-то в помощи;

- красить и стричь волосы;

- гадать и проводить различные обряды.

Для обеспечения правопорядка на Пасху привлекут более 20 тысяч правоохранителей