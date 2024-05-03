Пасха-2024: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

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Восстановление рынка труда в Украине после полномасштабного вторжения будет зависеть от возвращения мигрантов, привлечения ветеранов и людей с инвалидностью к гражданской жизни и расширения участия этих групп, чему будут способствовать государственные и бизнес-мероприятия по адаптации и переквалификации для преодоления дефицита кадров и стимулирования быстрого восстановления экономики.