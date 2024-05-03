Пасха-2024: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

Главный христианский праздник - Пасху - в этом году украинцы уже в третий раз будут отмечать в условиях полномасштабной войны. Украинцев призывают, по возможности, не идти в церковь и избегать большого скопления людей. Зато можно посмотреть онлайн-трансляции пасхальных литургий, передает УНН.

В частности, богослужение Православной церкви Украины будет транслироваться на Youtube-канале и странице ПЦУ в Facebook и на личной странице митрополита Епифания.

Трансляция будет происходить и на телеканале "Суспільне Культура" (4 мая в 23:00) и на "Украинское Радио" и "Радио Культура" (5 мая после полуночи).

Трансляция богослужения в Украинской греко-католической церкви будет доступна на Youtube-канале УГКЦ "Живое телевидение".

Присоединиться к службе онлайн можно на телеканале "Суспільне Культура" (5 мая в 7:00) и на "Украинское Радио" и "Радио Культура" (после 8:30).

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