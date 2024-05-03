Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Ежегодно христиане с благоговением ожидают схождения Благодатного огня, ставшего символом милосердия Господня. УНН собрал для вас интересную информацию об этом таинстве, которое традиционно происходит в последнюю субботу перед Пасхой.

Как происходит церемония

Накануне Великой субботы, в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня) гасят все свечи, лампадки и кадила. Перед началом таинства кувуклию - часовню, возведенную над гробом, осматривают представители всех христианских церквей.

Благодатный огонь под храмом ждут 7 христианских конфессий: православная, армянская, католическая, греко-католическая, коптская, протестантская. Традиционно они привозят Огонь в свои страны.

После того, как Гроб запечатывают, начинается церковное шествие. А Иерусалимский патриарх заходит в кувуклию читая молитву. После схождения Благодатного огня патриарх зажигает и выносит из храма 33 свечи, которые символизируют количество лет земной жизни Иисуса Христа.

Приблизительное расписание церемонии:

10:15 - процессия во главе с армянским православным патриархом Иерусалима, пройдя один раз вокруг Кувуклии (главный алтарь Храма Гроба Господня), переходит к Армянскому Боковому алтарю храма Воскресения.

11:00 - совместная церемония запечатывания Гроба.

11:30 - в храм входит молодежь греческого патриархата, которая скандирует.

12:00 - в храм прибывает греческий православный патриарх Иерусалима.

12:10 - армянское православное духовенство вместе с представителями Коптской и Сирийской православных церквей переходит из Армянской Ризницы в Алтарь Кафоликона, где совершает свое традиционное обращение к греческому православному патриарху.

12:20 - служитель греческого патриархата вносит ко Гробу Господню закрытую лампаду.

12:30 - начинается крестный ход греческого православного духовенства. Процессия три раза проходит вокруг Кувуклии. Греческий патриарх раздевается, стоя перед Кувуклией, где ему помогают его сослужители.

12:55 - греческий патриарх молится в Кувуклии. Перед церемонией его обязательно обыскивают, чтобы он не имел спичек или зажигалки. В самом же храме все свечи и лампадки должны быть погашены. Вход в Кувуклию закрывается изнутри храма и на дверь накладывается восковая печать. После того, как огонь сошел, Патриарх зажигает и выносит 33 свечи, символизирующие количество лет жизни Иисуса Христа.

13:10 - греческий православный патриарх со своими сослужителями покидает храм. Начинается крестный ход армянского православного духовенства и верующих, сопровождаемый коптскими и сирийскими православными общинами. Молодежь греческого патриархата покидает храм.

14:30 - завершается и армянская церемония, и армянский патриарх покидает храм.

Где смотреть церемонию схождения Благодатного огня

Уже традиционно церемонию схождения Благодатного огня транслируют телеканалы многих стран, а также YouTube-каналы. По киевскому времени церемония начнется в 12.30.

Церковь о Благодатном огне

Благодатный огонь - (греч. Άγιο Φως, дословно - Святой Свет, англ. Holy fire) - благословенный на Гробе Господнем огонь, который во время церемонии в Великую субботу выносится Иерусалимским Патриархом из Кувуклии (часовни над местом погребения и воскресения Христа).

Когда апостол Петр узнал о воскресении Христовом, сразу же отправился к Его гробнице и увидел свет на месте, где лежало тело Иисуса. Поэтому вынесение огня в Иерусалиме символизирует выход из Гроба "Света Истинного" - воскресшего Спасителя Иисуса Христа.

Считается, если огонь не взойдет, это будет свидетельствовать о приближении конца света.

Благодатный огонь считается видимым знаком милости Божьей, знаком поддержки и сходит он для того, чтобы обновлять и зажигать веру в сердцах людей.

"Святой Свет является для каждого из нас символом Божественного Света, Которым является Воскресший Господь наш Иисус Христос. Мы с верой принимаем этот огонь как Свет, который должен освещать наши души, путь каждого христианина, который идет ко спасению и к Царству Небесному. Выражаю благодарность сегодня двум женщинам, верным Православной Церкви Украины, с помощью которых Благодатный огонь рейсовым самолетом был доставлен в Киев, и сейчас он находится в нашем Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Также хочу подчеркнуть, что Благодатный огонь не должен затмевать сам праздник Воскресения Господня, а он должен быть для нас знаком Божьей благодати, которая предоставляется нам накануне этого праздника", - сказал наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря архиепископ Вышгородский Агапит, в 2019 году, когда Православная церковь Украины впервые самостоятельно доставила Благодатный огонь в Украину.

Так сходит ли огонь?

В 2018 году Димитрис Аликакос, главный редактор расследовательского проекта Ellinika Hoaxes, журналист-фактчекер приехал в Иерусалим для проведения расследования этого религиозного таинства.

В Иерусалиме Аликакос взял интервью у нескольких священников, в том числе архиепископа Исодора, который отвечает за ритуальные предметы Храма Гроба Господня, такие как свечи, несущие Благодатный огонь.

И в своей книге, которую он издал в 2019 году, и в видеороликах, размещенных на YouTube, Аликакос записал свидетельство о том, что пламя разожгли сами священники.

Иерусалимский Патриархат отреагировал на расследование Аликакоса.

"То, что написано в спорной книге, является продуктом вымышленных историй, придуманных автором с очевидной целью опорочить верующих и получить финансовую выгоду от продажи книги", - заявила Иерусалимская Патриархия в 2019 году. Там уточнили, что выход книги незадолго до Пасхи стал доказательством "более глубоких мотивов автора и издательства".

Вскоре Патриархия инициировала уголовное преследование журналиста и подала гражданский иск в суд. Церковь обвинила его в клевете, а также в нарушении конфиденциальности, в частности, из-за якобы проведения скрытой съемки.

В то время церковь утверждала, что среди нанесенного ею ущерба было то, что православные верующие будут сомневаться в своих священниках.

Патриархат как организация вскоре отказался от этого дела, но архиепископ Исидор, который фигурировал на записях журналиста, продолжал выдвигать уголовные обвинения против Аликакоса до тех пор, пока в конце марта 2024 года с журналиста не были сняты все обвинения.

Аликакос заявил, что приветствует то внимание, которое суд привлек к ее расследованию.

"Истцы пытались скрыть правду. Я испытываю огромную радость и удовлетворение от того, что сегодня в суде были заслушаны их видеопоказания, где они (священники - ред.) признаются, что Благодатный огонь вспыхивает естественным путем", - сказал Аликакос Balkan Investigative Reporting Network .

Многие религиоведы и деятели церкви подчеркивают, что схождение огня действо символическое, и что от этого его значение не уменьшается.

"Святость света от Гроба Господня и признаки чудес, которые могут происходить с ним и через него - никак не противоречат утверждению о вполне естественном (а не экстраординарном) происхождении вещества огня. Так же как естественное происхождение воды не противоречит признанию ее святой, целебной и чудотворной, когда она освящается призыванием Святого Духа. И естественное происхождение хлеба и вина не отрицает истинности Евхаристии, когда принесенные в алтарь природные вещества действием Духа Святого становятся Телом и Кровью Христовыми", - говорит Митрополит Белоцерковский, спикер Православной церкви Украины Евстратий (Зоря).