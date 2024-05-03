Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  128644 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  129272 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  131281 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  121058 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  108679 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126657 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125271 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119428 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115186 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102005 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Ежегодно христиане ожидают символического схождения Благодатного огня - церемонии. УНН собрал для вас интересную информацию об этом таинстве, которое традиционно происходит в последнюю субботу перед Пасхой.

Общество •   •  27415 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Захватчики сегодня более 10 раз обстреливали Днепропетровщину, есть раненый в Никопольской громаде

44-летний мужчина получил осколочные ранения в Никополе после того, как российские войска сегодня более 10 раз обстреляли Днепропетровскую область, повредив 13 домов, 5 хозяйственных построек, медицинское учреждение, автомобиль и линии электропередач.

Война •   •  6179 просмотра
Захватчики сегодня более 10 раз обстреливали Днепропетровщину, есть раненый в Никопольской громаде

Украина получит от США сверхсовременные ударные дроны с огнестрельным оружием

Соединенные Штаты предоставят Украине современные вооруженные беспилотники Felon 1. 0, оснащенные пушкой калибра 5,56 мм, и FelonX, оснащенные противотанковой ракетой Spike, для усиления обороноспособности Украины.

Война •   •  6596 просмотра
Украина получит от США сверхсовременные ударные дроны с огнестрельным оружием

В Киеве трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа, ведется расследование

3-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в киевском районе Позняки, но выжила после падения, поскольку внизу был зеленый газон, ведется досудебное расследование.

Киев •   •  7610 просмотра
В Киеве трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа, ведется расследование

НБУ запретил банкам принимать в залог товары военного назначения

Национальный банк Украины запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям принимать в залог товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, с целью обеспечения безопасности и стабильности банковской системы во время военного положения.

Война •   •  8467 просмотра
НБУ запретил банкам принимать в залог товары военного назначения

Объем украинских зерновых вырастет в этом году на 15%, "создавая прибыль" - USAID

Украинский сельскохозяйственный экспорт должен вырасти на 15% в 2024 году, причем апрель уже стал рекордным месяцем для украинского экспорта с момента полномасштабного вторжения России, создавая доходы, которые помогут Украине защитить себя.

Экономика •   •  7913 просмотра
Объем украинских зерновых вырастет в этом году на 15%, "создавая прибыль" - USAID

Пожар на металлургическом заводе в Берлине не повлияет на темпы производства IRIS-T - Defense Express

На заводе компании Diehl в Берлине, который задействован в производстве систем ПВО, произошел масштабный пожар, но он не повлияет на темпы производства систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Новости Мира •   •  7899 просмотра
Пожар на металлургическом заводе в Берлине не повлияет на темпы производства IRIS-T - Defense Express

Сейчас Украина находится перед новым этапом войны - Зеленский

Украина стоит перед новым этапом войны и должна сделать все, чтобы сорвать наступательный план россии, заявил президент Украины Зеленский.

Война •   •  8077 просмотра
Сейчас Украина находится перед новым этапом войны - Зеленский

На Киевщине рекомендовали разорвать резонансную закупку на 20 млн грн. Кравченко подчеркивает - использование средств должно быть эффективным

В Киевской области группа "Прозрачность и подотчетность" рекомендовала расторгнуть договор на капитальный ремонт системы водоснабжения в селе Пролиски из-за возможного завышения цен на строительные материалы.

Война •   •  11128 просмотра
На Киевщине рекомендовали разорвать резонансную закупку на 20 млн грн. Кравченко подчеркивает - использование средств должно быть эффективным

Захватчики штурмуют и пытаются менять направление, но об открытии новой линии фронта говорить рано - Синегубов

В Харьковской области продолжаются активные боевые действия, противник штурмует и меняет тактику, но об открытии новой линии фронта речь пока не идет из-за недостаточного количества российских военных сил.

Война •   •  8964 просмотра
Захватчики штурмуют и пытаются менять направление, но об открытии новой линии фронта говорить рано - Синегубов