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Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
Ежегодно христиане ожидают символического схождения Благодатного огня - церемонии. УНН собрал для вас интересную информацию об этом таинстве, которое традиционно происходит в последнюю субботу перед Пасхой.
Захватчики сегодня более 10 раз обстреливали Днепропетровщину, есть раненый в Никопольской громаде
44-летний мужчина получил осколочные ранения в Никополе после того, как российские войска сегодня более 10 раз обстреляли Днепропетровскую область, повредив 13 домов, 5 хозяйственных построек, медицинское учреждение, автомобиль и линии электропередач.
Украина получит от США сверхсовременные ударные дроны с огнестрельным оружием
Соединенные Штаты предоставят Украине современные вооруженные беспилотники Felon 1. 0, оснащенные пушкой калибра 5,56 мм, и FelonX, оснащенные противотанковой ракетой Spike, для усиления обороноспособности Украины.
В Киеве трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа, ведется расследование
3-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в киевском районе Позняки, но выжила после падения, поскольку внизу был зеленый газон, ведется досудебное расследование.
НБУ запретил банкам принимать в залог товары военного назначения
Национальный банк Украины запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям принимать в залог товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, с целью обеспечения безопасности и стабильности банковской системы во время военного положения.
Объем украинских зерновых вырастет в этом году на 15%, "создавая прибыль" - USAID
Украинский сельскохозяйственный экспорт должен вырасти на 15% в 2024 году, причем апрель уже стал рекордным месяцем для украинского экспорта с момента полномасштабного вторжения России, создавая доходы, которые помогут Украине защитить себя.
Пожар на металлургическом заводе в Берлине не повлияет на темпы производства IRIS-T - Defense Express
На заводе компании Diehl в Берлине, который задействован в производстве систем ПВО, произошел масштабный пожар, но он не повлияет на темпы производства систем противовоздушной обороны IRIS-T.
Сейчас Украина находится перед новым этапом войны - Зеленский
Украина стоит перед новым этапом войны и должна сделать все, чтобы сорвать наступательный план россии, заявил президент Украины Зеленский.
На Киевщине рекомендовали разорвать резонансную закупку на 20 млн грн. Кравченко подчеркивает - использование средств должно быть эффективным
В Киевской области группа "Прозрачность и подотчетность" рекомендовала расторгнуть договор на капитальный ремонт системы водоснабжения в селе Пролиски из-за возможного завышения цен на строительные материалы.
Захватчики штурмуют и пытаются менять направление, но об открытии новой линии фронта говорить рано - Синегубов
В Харьковской области продолжаются активные боевые действия, противник штурмует и меняет тактику, но об открытии новой линии фронта речь пока не идет из-за недостаточного количества российских военных сил.