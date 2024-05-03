Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню

Щороку християни з благоговінням очікують сходження Благодатного вогню, що став символом милосердя Господнього. УНН зібрав для вас цікаву інформацію про це таїнство, яке традиційно відбувається в останню суботу перед Великоднем.

Як відбувається церемонія

Напередодні Великої суботи, у єрусалимському храмі Воскресіння Христового (Гробу Господнього) гасять усі свічки, лампадки і кадила. Перед початком таїнства кувуклію – каплицю зведену над гробом, оглядають представники всіх християнських церков.

На Благодатний вогонь під храмом чекають 7 християнських конфесій: православна, вірменська, католицька, греко-католицька, коптська, протестантська. Традиційно вони привозять Вогонь до своїх країн.

Після того, як Гроб запечатують, розпочинається церковна хода. А Єрусалимський патріарх заходить в кувуклію читаючи молитву. Після сходження Благодатного вогню патріарх запалює та виносить з храму 33 свічки, які символізують кількість років земного життя Ісуса Христа.

Приблизний розклад церемонії:

10:15 — процесія чолі з вірменським православним патріархом Єрусалима, пройшовши один раз навколо Кувуклії (головний вівтар Храму Гробу Господнього), переходить до Вірменського Бокового вівтаря храму Воскресіння.

11:00 — спільна церемонія запечатування Гробу.

11:30 — до храму входить молодь грецького патріархату, що скандує.

12:00 — у храм прибуває грецький православний патріарх Єрусалима.

12:10 — вірменське православне духівництво разом із представниками Коптської і Сирійської православних церков переходить із Вірменської Ризниці до Вівтаря Кафолікону, де робить своє традиційне звертання до грецького православного патріарха.

12:20 — служитель грецького патріархату вносить до Гробу Господнього закриту лампаду.

12:30 — починається хресний хід грецького православного духівництва. Процесія три рази проходить навколо Кувуклії. Грецький патріарх роздягається, стоячи перед Кувуклією, де йому допомагають його співслужителі.

12:55 — грецький патріарх молиться у Кувуклії. Перед церемонією його обов’язково обшукують, щоб він не мав сірників чи запальнички. У самому ж храмі усі свічки і лампадки повинні бути погашені. Вхід у Кувуклію зачиняється зсередини храму і на двері накладається воскова печатка. Після того, як вогонь зійшов, Патріарх запалює і виносить 33 свічки, що символізують кількість років життя Ісуса Христа..

13:10 — грецький православний патріарх зі своїми співслужителями залишає храм. Починається хресна хода вірменського православного духівництва й вірян, супроводжувана коптськими й сирійськими православними громадами. Молодь грецького патріархату залишає храм.

14:30 — завершується й вірменська церемонія, і вірменський патріарх полишає храм.

Де дивитися церемонію сходження Благодатного вогню

Вже традиційно церемонію сходження Благодатного вогню транслюють телеканали багатьох країн, а також YouTube-канали. За київським часом церемонія почнеться о 12.30.

Церква про Благодатний вогонь

Благодатний вогонь – (грец. Άγιο Φως, дослівно – Святе Світло, англ. Holy fire) – благословенний на Гробі Господньому вогонь, який під час церемонії у Велику суботу виноситься Єрусалимським Патріархом з Кувуклії (каплиці над місцем погребіння і воскресіння Христа).

Коли апостол Петро дізнався про воскресіння Христове, одразу ж вирушив до Його гробниці та побачив світло на місці, де лежало тіло Ісуса. Відтак винесення вогню у Єрусалимі символізує вихід з Гробу "Світла Істинного" – воскреслого Спасителя Ісуса Христа.

Вважається, якщо вогонь не зійде, це свідчитиме про наближення кінця світу.

Благодатний вогонь вважається видимим знаком милості Божої, знаком підтримки та сходить він для того аби оновлювати та запалювати віру в серцях людей.

"Святе Світло є для кожного із нас символом Божественного Світла, Яким є Воскреслий Господь наш Ісус Христос. Ми з вірою приймаємо цей вогонь як Світло, яке повинно освітлювати наші душі, шлях кожного християнина, який йде до спасіння і до Царства Небесного. Висловлюю вдячність сьогодні двом жінкам, вірним Православної Церкви України, за допомогою яких Благодатний вогонь рейсовим літаком був доставлений до Києва, і зараз він знаходиться у нашому Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Також хочу наголосити, що Благодатний вогонь не повинен затьмарювати саме свято Воскресіння Господнього, а він має бути для нас знаком Божої благодаті, яка надається нам напередодні цього свята", – сказав намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря архієпископ Вишгородський Агапіт, в 2019 році, коли Православна церква України вперше самостійно доставила Благодатний вогонь в Україну.

Тож чи сходить вогонь?

У 2018 році Димитріс Алікакос, головний редактор розслідувального проєкту Ellinika Hoaxes, журналіст-фактчекер приїхав до Єрусалима для провдення розслідування цього релігійного таїнства.

В Єрусалимі Алікакос взяв інтерв'ю у кількох священиків, у тому числі архієпископа Ісодора, який відповідає за ритуальні предмети Храму Гробу Господнього, такі як свічки, що несуть Благодатний вогонь.

І у своїй книзі, яку він видав у 2019 році, і у відеороликах, розміщених на YouTube, Алікакос записав свідчення про те, що полум'я розпалили самі священики.

Єрусалимський Патріархат відреагував на розслідування Алікакоса.

"Те, що написано у спірній книзі, є продуктом вигаданих історій, придуманих автором з очевидною метою зганьбити віруючих та отримати фінансову вигоду від продажу книги", — заявила Єрусалимська Патріархія у 2019 році. Там уточнили, що вихід книги незадовго до Великодня став доказом "глибших мотивів автора та видавництва".

Незабаром Патріархія ініціювала кримінальне переслідування журналіста та подала цивільний позов до суду. Церква звинуватила його у наклепі, а також у порушенні конфіденційності, зокрема, через нібито проведення прихованої зйомки.

На той час церква стверджувала, що серед завданих нею збитків було те, що православні віруючі сумніватимуться у своїх священиках.

Патріархат як організація незабаром відмовився від цієї справи, але архієпископ Ісідор, який фігурував на записах журналіста, продовжував висувати кримінальні звинувачення проти Алікакоса доти, доки наприкінці березня 2024 року з журналіста не було знято всі звинувачення.

Алікакос заявив, що вітає ту увагу, яку суд привернув до її розслідування.

"Позивачі намагалися приховати правду. Я відчуваю величезну радість і задоволення від того, що сьогодні в суді було заслухано їх відеопоказання, де вони (священики – ред.) зізнаються, що Благодатний вогонь спалахує природним шляхом", - сказав Алікакос Balkan Investigative Reporting Network .

Багато релігієзнавців та й діячі церкви підкреслюють, що сходження вогню дійство символічне, і що від цього його значення не зменшується.

"Святість світла від Гробу Господнього та ознаки чудес, які можуть відбуватися з ним і через нього – ніяк не суперечать твердженню про цілком природне (а не екстраординарне) походження речовини вогню. Так само як природне походження води не суперечить визнанню її святою, цілющою і чудотворною, коли вона освячується закликанням Святого Духа. І природне походження хліба та вина не заперечує істинності Євхаристії, коли принесені до вівтаря природні речовини дією Духа Святого стають Тілом і Кров‘ю Христовими", - каже Митрополит Білоцерківський, речник Православної церкви України Євстратій (Зоря).