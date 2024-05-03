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Великдень-2024: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

Київ • УНН

 • 28062 перегляди

Українців закликають уникати відвідування церкви та великого скупчення людей на Великдень цього року через війну, що триває, а натомість дивитися онлайн-трансляції Великодніх літургій з різних храмів.

Головне християнське свято – Великдень – цьогоріч українці вже втретє відзначатимуть в умовах повномасштабної війни. Українців закликають, за можливості, не йти до церкви та уникати великого скупчення людей. Натомість можна подивитись онлайн-трансляції великодніх літургій, передає УНН.

Зокрема, богослужіння Православної церкви України буде транслюватися на Youtube-каналі й сторінці ПЦУ у Facebook та на особистій сторінці митрополита Епіфанія.

Трансляція відбуватиметься і на телеканалі "Суспільне Культура" (4 травня о 23:00) та на "Українське Радіо" та "Радіо Культура" (5 травня після опівночі).

Трансляція богослужіння в Українській греко-католицькій церкві буде доступна на Youtube-каналі УГКЦ "Живе телебачення".

Долучитися до служби онлайн можна на телеканалі "Суспільне Культура"(5 травня о 7:00) та на "Українське Радіо" та "Радіо Культура" (після 8:30).  

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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