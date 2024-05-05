"Згадайте про кожного": Сирський у Великдень закликав українців вшанувати воїнів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський закликав українців у Великдень вшанувати пам'ять про кожного українського воїна. Про це пише УНН з посиланням на звернення Сирського у його Telegram-каналі.

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Сирський привітав зі святом Воскресіння Христового усіх українських військовослужбовців, які нині не можуть розділити радість цього святкового дня зі своєю родиною, бо воюють з ворогом на передовій.

Особливі мої слова подяки та підтримки українським захисникам і захисницям, які у цей святковий день бережуть спокій всієї України

Головнокомандувач побажав усім українським воїнам міцного здоров'я, стійкості, сили та мужності.

Також головнокомандувач ЗСУ закликав співвітчизників згадати у молитвах кожного українського воїна, який у ці хвилини ціною свого здоров’я і життя відбиває атаки російських загарбників.

Цього дня згадайте про кожного, хто зараз на бойовому чергуванні і подякуйте їм за захист України. Не забувайте і запросіть за родинний великодній стіл кожного українського ветерана - захисника і захисницю, які втратили своє здоров’я у боротьбі з російськими окупантами. Не залишайте їх самотніми, не залишайте їх забутими. Пам’ятайте про їх героїзм та мужність!