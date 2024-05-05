"Вспомните о каждом": Сырский в Пасху призвал украинцев почтить воинов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский призвал украинцев в Пасху почтить память о каждом украинском воине. Об этом пишет УНН со ссылкой на обращение Сирского в его Telegram-канале.

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Сирский поздравил с праздником Воскресения Христова всех украинских военнослужащих, которые сейчас не могут разделить радость этого праздничного дня со своей семьей, потому что воюют с врагом на передовой.

Особые мои слова благодарности и поддержки украинским защитникам и защитницам, которые в этот праздничный день берегут покой всей Украины - заявил Сырский.

Главнокомандующий пожелал всем украинским воинам крепкого здоровья, стойкости, силы и мужества.

Также главнокомандующий ВСУ призвал соотечественников вспомнить в молитвах каждого украинского воина, который в эти минуты ценой своего здоровья и жизни отражает атаки российских захватчиков.

В этот день вспомните о каждом, кто сейчас на боевом дежурстве и поблагодарите их за защиту Украины. Не забывайте и пригласите за семейный пасхальный стол каждого украинского ветерана - защитника и защитницу, которые потеряли свое здоровье в борьбе с российскими оккупантами. Не оставляйте их одинокими, не оставляйте их забытыми. Помните об их героизме и мужестве! - подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Он также призвал не забывать каждого украинского героя, который в борьбе за свободу и независимость Украины отдал свою жизнь.

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