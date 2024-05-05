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Великдень на фронті: як військові святкують Воскресіння Господнє

Великдень на фронті: як військові святкують Воскресіння Господнє

Київ • УНН

 • 102642 перегляди

Українці, в тому числі солдати на фронті, святкували Великдень в умовах війни, що триває, ділячись фото і відео святкових традицій, таких як освячення пасок, прикрашання яєць і обмін привітаннями "Христос воскрес"

Вже третій рік українці святкують Великдень в умовах війни, не виключенням стали і наші військові, які відзначають свято на фронті в окопах.

УНН вирішило зробити добірку фото та відео, як бійці на передовій святкують Великдень.

Деталі

Як раніше писав УНН, сьогодні, п’ятого травня, християни східного обряду відзначають одне з найвеличніших релігійних свят – Воскресіння Господнє. Українців привітав Президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що відповіддю на питання, чому українці вистояли є те, що "у найважчих обставинах і в найтемніші часи ми здатні народжувати світло".

Також українців привітав Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та закликав у Великдень вшанувати пам'ять про кожного українського воїна.

Генеральний штаб ЗСУ показав фото, як українські воїни святкують Великдень на фронті.

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Показали кадри святкування Великодня і бійці 10-ї ОДШБр "Едельвейс". На відео боєць бригади з паскою та крашанками відвідав зруйновану церкву на Донеччині.

Великдень знову святкує кожен по своєму. На жаль, наші воїни не можуть зустріти його з сімʼями, але ми знаємо - завдяки їх стійкості та наполегливості ворог буде знищений, і всі повернуться до рідних домівок. Пам’ятайте про тих, хто зараз у полях та окопах, поважайте їхню мужність і відвагу, та допомагайте наближати нашу перемогу

- йдеться у дописі під відео.

Поділилися світлинами святкування Великодня і бійці третьої окремої штурмової бригади.

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Наш Великдень на фронті. Сенс цього свята — перемога життя над смертю. Заради цього ми продовжуємо боротьбу. Боремось заради тих, хто з дня у день чекає нас вдома

- йдеться у дописі.

Відео, на якому бійці стукаються писанками, оприлюднило і Державна прикордонна служба України.

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Спочатку б’ють ворога, а потім – крашанки: як прикордонники на лінії фронту святкують Великдень

- йдеться у дописі під відео.

Також прикордонники опублікували відео, на якому бійці за допомогою гри "камінь-ножиці-папір", вирішують кому дістанеться найсмачніша частина паски - верхівка. 

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Кадри, як відзначають Великдень на фронті поліціянти, опублікував і перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Вітаю із Великоднем усіх християн східного обряду! Віра надала сил Давиду побороти Голіафа, так і віра Українського народу надає нам сил у подоланні ворогів. Хай усі молитви будуть почуті та убережуть нас від зла. Христос Воскрес! Україна переможе

- йдеться в дописі.

Привітати окупантів збираються і бійці 47 окремої механізованої бригади .

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"Святкове поєднання плат Беспалого та яєць Бертолета. Христос воскрес, а окупанти, після зустрічі з нашими дронами-камікадзе - ні! З Великоднем друзі! Разом до перемоги", - йдеться в дописі. На фото можна побачити розписані снаряди до дронів.

Оригінально привітали українців з Великоднем і пілоти Командування армійської авіації. Бійці опублікували фото військового гелікоптера, де в установці для пуску некерованих ракет розмістили традиційні українські крашанки, а зверху – сало.

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Христос Воскрес! Воістину воскрес

Показали освячення пасок і бійці 66 окремої механізоваеої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

У цей непростий час нам усім хочеться зовсім трішки справжнього Господнього дива. А віра в незворотну перемогу добра над злом, життя над смертю допомагає долати труднощі. У перервах між важкими боями світле свято Великодня відзначили й бійці бригади Хоробрих. Скромно, але в оточенні найсвітліших людей. Сьогодні зі святом своїх побратимів вітав капелан одного з батальйонів 66 окремої механізованої бригади. Щирі усмішки, теплі розмови, дружні обійми й, звісно ж, освячення пасхальних смаколиків. Щиро вітаємо зі святом Великодня! Христос Воскрес

У НАТО розглядають варіанти, за яких війська Альянсу втрутяться у війну в Україні - ЗМІ05.05.24, 14:44 • 94652 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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