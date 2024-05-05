У НАТО розглядають варіанти, за яких війська Альянсу втрутяться у війну в Україні - ЗМІ
Київ • УНН
НАТО визнає два варіанти прямого втручання у війну України з росією: прорив на північно-західному кордоні України зі створенням коридору до Білорусі або військова провокація проти країн Балтії, Польщі чи Молдови, яка може перевірити реакцію Заходу під час виборів.
У НАТО визнали щонайменше два варіанти, за яких війська Альянсу можуть напряму втрутитись у війну України з росією. про це з посиланням на власні джерела пише La Repubblica, передає УНН.
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У виданні наголошують, що наразі немає оперативних планів, які передбачають відправлення людей, а є лише оцінки можливих планів, так звані "червоні лінії", після яких, у війну залучать треті сторони.
Так, Альянс може втрутитись у війну в Україні, у разі прориву на північно-західному кордоні, бо це "створило б коридор між Києвом і Білоруссю". Це перша "червоні лінія" для НАТО.
Італія виключає пряме військове втручання в конфлікт в Україні - міністр оборони Італії Крозетто05.05.24, 05:49 • 100959 переглядiв
Другий варіант за якого країни-члени НАТО можуть розмістити війська в Україні - військова провокація проти країн Балтії, Польщі чи цілеспрямований напад на Молдову. Зазначається, що не обов’язково вторгнення, тож може йтися і про військовий удар для перевірки реакції Заходу.
Зокрема, це може бути спробою перевірити здатність реагувати у фазі "можливої плутанини", тобто у час виборів до Європарламенту та обрання президента США.
Для західних лідерів життєво важливо надіслати володимиру путіну чітке повідомлення: одна справа глибоко проникати на східні території, інша справа — завойовувати столицю чи втягувати у війну треті держави. Іншими словами: Україна не може програти, і Атлантичний Альянс готовий безпосередньо втрутитися, щоб уникнути краху Києва
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