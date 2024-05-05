У НАТО розглядають варіанти, за яких війська Альянсу втрутяться у війну в Україні - ЗМІ

ukenru
19:41 • 33962 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 81996 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 108616 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 111158 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 223916 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 153845 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 144586 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131740 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121531 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112797 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 146437 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 121887 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 127654 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 132459 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 108134 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 223916 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 382051 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 438480 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 447031 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 356609 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 108616 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 127654 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 121887 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 97591 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107195 перегляди
Актуальне
У НАТО розглядають варіанти, за яких війська Альянсу втрутяться у війну в Україні - ЗМІ

У НАТО розглядають варіанти, за яких війська Альянсу втрутяться у війну в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 94652 перегляди

НАТО визнає два варіанти прямого втручання у війну України з росією: прорив на північно-західному кордоні України зі створенням коридору до Білорусі або військова провокація проти країн Балтії, Польщі чи Молдови, яка може перевірити реакцію Заходу під час виборів.

У НАТО визнали щонайменше два варіанти, за яких війська Альянсу можуть напряму втрутитись у війну України з росією. про це з посиланням на власні джерела пише La Repubblica, передає УНН.

Деталі 

У виданні наголошують, що наразі немає оперативних планів, які передбачають відправлення людей, а є лише оцінки можливих планів, так звані "червоні лінії", після яких, у війну залучать треті сторони.

Так, Альянс може втрутитись у війну в Україні, у разі прориву на північно-західному кордоні, бо це "створило б коридор між Києвом і Білоруссю".  Це перша "червоні лінія" для НАТО. 

Італія виключає пряме військове втручання в конфлікт в Україні - міністр оборони Італії Крозетто05.05.24, 05:49 • 100959 переглядiв

Другий варіант за якого країни-члени НАТО можуть розмістити війська в Україні - військова провокація проти країн Балтії, Польщі чи цілеспрямований напад на Молдову. Зазначається, що не обов’язково вторгнення, тож може йтися і про військовий удар для перевірки реакції Заходу. 

Зокрема, це може бути спробою перевірити здатність реагувати у фазі "можливої ​​плутанини", тобто у час виборів до Європарламенту та обрання президента  США. 

Для західних лідерів життєво важливо надіслати володимиру путіну чітке повідомлення: одна справа глибоко проникати на східні території, інша справа — завойовувати столицю чи втягувати у війну треті держави. Іншими словами: Україна не може програти, і Атлантичний Альянс готовий безпосередньо втрутитися, щоб уникнути краху Києва

- наголошують у La Repubblica

Нагадаємо

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що НАТО має відігравати більш виражену координуючу роль у підтримці України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
yevropeiskyi-parlamentЄвропейський парламент
natoNATO
italiiaІталія
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
moldovaМолдова
kyivКиїв
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47