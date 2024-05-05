Італія виключає пряме військове втручання в конфлікт в Україні - міністр оборони Італії Крозетто
Київ • УНН
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виключив пряму військову інтервенцію в Україні проти рф, наголосивши на політиці Італії щодо надання допомоги Україні, але виключаючи пряме втручання в конфлікт.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто наголосив на тому, що Італія не має наміру здійснювати пряме військове втручання на підтримку України проти рф. Про це повідомляє Corriere Della Sera, передає УНН.
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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підкреслив, що хоча Італія завжди стоїть на позиції надання допомоги Україні, вона виключає пряме військове втручання у будь-якому конфлікті.
Крозетто зауважив, що умови для прямого військового втручання відсутні, оскільки Італія має чітку заборону на такі дії в своїй системі, за винятком випадків, передбачених міжнародним мандатом, наприклад, на виконання резолюції ООН.
Він також наголосив на тому, що пряме втручання Італії у ситуацію в Україні було б контрпродуктивним і могло б погіршити ситуацію.
Згадуючи заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо європейської єдності в разі загострення ситуації в Україні, Крозетто відзначив, що хоча він не засуджує Макрона, він не розуміє мету та користь таких заяв, які, на його думку, нагнітають напругу.
На запитання про можливість втручання Італії у разі посилення конфлікту, Крозетто підкреслив важливість дипломатії та пошуку мирного вирішення конфлікту, а також наголосив на необхідності мобілізації та тиску для досягнення миру.
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