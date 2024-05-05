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Італія виключає пряме військове втручання в конфлікт в Україні - міністр оборони Італії Крозетто

Італія виключає пряме військове втручання в конфлікт в Україні - міністр оборони Італії Крозетто

Київ • УНН

 • 100959 перегляди

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виключив пряму військову інтервенцію в Україні проти рф, наголосивши на політиці Італії щодо надання допомоги Україні, але виключаючи пряме втручання в конфлікт.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто наголосив на тому, що Італія не має наміру здійснювати пряме військове втручання на підтримку України проти рф. Про це повідомляє Corriere Della Sera, передає УНН.

Деталі

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підкреслив, що хоча Італія завжди стоїть на позиції надання допомоги Україні, вона виключає пряме військове втручання у будь-якому конфлікті.

Крозетто зауважив, що умови для прямого військового втручання відсутні, оскільки Італія має чітку заборону на такі дії в своїй системі, за винятком випадків, передбачених міжнародним мандатом, наприклад, на виконання резолюції ООН.

Він також наголосив на тому, що пряме втручання Італії у ситуацію в Україні було б контрпродуктивним і могло б погіршити ситуацію.

Згадуючи заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо європейської єдності в разі загострення ситуації в Україні, Крозетто відзначив, що хоча він не засуджує Макрона, він не розуміє мету та користь таких заяв, які, на його думку, нагнітають напругу.

На запитання про можливість втручання Італії у разі посилення конфлікту, Крозетто підкреслив важливість дипломатії та пошуку мирного вирішення конфлікту, а також наголосив на необхідності мобілізації та тиску для досягнення миру.

Глава МЗС Сікорський відмовився розкривати плани Польщі щодо військового втручання на підтримку України05.05.24, 00:06 • 26078 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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