Италия исключает прямое военное вмешательство в конфликт в Украине - министр обороны Италии Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто отметил, что Италия не намерена осуществлять прямое военное вмешательство в поддержку Украины против рф. Об этом сообщает Corriere Della Sera, передает УНН.

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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подчеркнул, что хотя Италия всегда стоит на позиции оказания помощи Украине, она исключает прямое военное вмешательство в любом конфликте.

Крозетто отметил, что условия для прямого военного вмешательства отсутствуют, поскольку Италия имеет четкий запрет на такие действия в своей системе, за исключением случаев, предусмотренных международным мандатом, например, во исполнение резолюции ООН.

Он также отметил, что прямое вмешательство Италии в ситуацию в Украине было бы контрпродуктивным и могло бы ухудшить ситуацию.

Вспоминая заявления президента Франции Эммануэля Макрона о европейском единстве в случае обострения ситуации в Украине, Крозетто отметил, что хотя он не осуждает Макрона, он не понимает цель и пользу таких заявлений, которые, по его мнению, нагнетают напряжение.

На вопрос о возможности вмешательства Италии в случае усиления конфликта, Крозетто подчеркнул важность дипломатии и поиска мирного решения конфликта, а также отметил необходимость мобилизации и давления для достижения мира.

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