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Италия исключает прямое военное вмешательство в конфликт в Украине - министр обороны Италии Крозетто
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто исключил прямую военную интервенцию в Украине против рф, отметив политику Италии по оказанию помощи Украине, но исключая прямое вмешательство в конфликт.
Сегодня православные украинцы празднуют Пасху: история, традиции, обычаи
Сегодня, пятого мая, христиане восточного обряда отмечают один из величайших религиозных праздников - Воскресение Господне. Согласно Библии, Иисус Христос умер на кресте в пятницу, около трех часов после полудня. Считается, что душа Иисуса Христа вернулась в его тело ночью с субботы на воскресенье.
Угрозы взрыва в синагогах Нью-Йорка: Городской чиновник отметил их недостоверность
Четыре синагоги на Манхэттене, Нью-Йорк, получили в субботу угрозы о минировании. Однако городской чиновник Марк Д. Левин подчеркнул, что ни одна из этих угроз не была признана департаментом полиции Нью-Йорка достоверной.
Вражеская тактическая авиация активно действует на востоке Украины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали об активности тактической авиации противника на восточном направлении.
российские террористы тренируют белорусскую армию на тактических учениях
Террористы "вагнера" тренируют белорусскую армию, интегрируя Беларусь в аппарат кремля. Это свидетельствует о мягкой оккупации некогда суверенной страны.
Ермак с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии обсудил украинско-венгерские отношения
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, во время которого обсудил ключевые вопросы украинско-венгерских отношений и спланировал дальнейшие шаги для развития сотрудничества между двумя странами.
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове, Украина, произошли многочисленные взрывы.
ДТП в Польше: погибли три человека, среди них возможно 2 украинца и белорус
Три человека, в том числе двое украинцев и белорус, погибли в автокатастрофе в Варшаве, когда автомобиль BMW, ехавший на большой скорости, врезался в дерево и загорелся.
Украина планирует контрнаступление в 2025 году после $61 млрд военной помощи США - Джейк Салливан
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Украина планирует контрнаступление в 2025 году после получения 61 миллиарда долларов военной помощи от США.
Наводнения в Бразилии: почти 70 тысяч человек были эвакуированы, миллион человек остались без питьевой воды
Почти 70 000 человек были эвакуированы и около миллиона остались без питьевой воды из-за сильных наводнений в Бразилии.