В НАТО рассматривают варианты, при которых войска Альянса вмешаются в войну в Украине - СМИ

В НАТО признали по меньшей мере два варианта, при которых войска Альянса могут напрямую вмешаться в войну Украины с Россией. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет La Repubblica, передает УНН.

Детали

В издании отмечают, что пока нет оперативных планов, которые предусматривают отправку людей, а есть только оценки возможных планов, так называемые "красные линии", после которых, в войну привлекут третьи стороны.

Да, Альянс может вмешаться в войну в Украине, в случае прорыва на северо-западной границе, потому что это "создало бы коридор между Киевом и Беларусью". Это первая "красная линия" для НАТО.

Италия исключает прямое военное вмешательство в конфликт в Украине - министр обороны Италии Крозетто

Второй вариант при котором страны-члены НАТО могут разместить войска в Украине - военная провокация против стран Балтии, Польши или целенаправленное нападение на Молдову. Отмечается, что не обязательно вторжение, поэтому речь может идти и о военном ударе для проверки реакции Запада.

В частности, это может быть попыткой проверить способность реагировать в фазе "возможной путаницы", то есть во время выборов в Европарламент и избрания президента США.

Для западных лидеров жизненно важно отправить Владимиру Путину четкое сообщение: одно дело глубоко проникать на восточные территории, другое дело - завоевывать столицу или втягивать в войну третьи государства. Другими словами: Украина не может проиграть, и Атлантический Альянс готов непосредственно вмешаться, чтобы избежать краха Киева - отмечают в La Repubblica

Напомним

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что НАТО должно играть более выраженную координирующую роль в поддержке Украины.