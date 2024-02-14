Враг за сутки ударил более 180 раз по Запорожской области: погиб пожилой человек

Запорожская область за минувшие сутки подверглась 182 ударам российских войск, враг в том числе выпустил 5 авиаснарядов и нанес 48 дроновых атак. В результате вражеских атак один человек погиб, сообщили в среду в Запорожской ОВА, пишет УНН.

За прошедшие сутки враг нанес 182 удара по 17 населенным пунктам Запорожской области - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Как отмечается, рашисты ударили 5 авиаснарядами по Малой Токмачке, Новодаровке и Роботино, осуществили 7 РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Малой Токмачки и Роботино, а также 48 БПЛА-атак по Малиновке, Чаривному, Лобковому и Новоданиловке.

122 вражеских артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки, Левадного, Белогорья, Пятихаток, Каменского, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.

"Вследствие артиллерийского удара военнослужащих рф по жилому дому погиб 67-летний житель Малой Токмачки", - сообщили в ОВА.

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