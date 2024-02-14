Ворог за добу вдарив понад 180 разів по Запорізькій області: загинула літня людина

Запорізька область за минулу добу зазнала 182 ударів російських військ, ворог у тому числі випустив 5 авіаснарядів та завдав 48 дронових атаки. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, повідомили у середу у Запорізькій ОВА, пише УНН.

Минулої доби ворог завдав 182 удари по 17 населених пунктах Запорізької області - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Як зазначається, рашисти вгатили 5 авіаснарядами по Малій Токмачці, Новодарівці та Роботиному, здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також 48 БПЛА-атак по Малинівці, Чарівному, Лобковому та Новоданилівці.

122 ворожих артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Білогір'я, П'ятихаток, Кам'янського, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.

"Внаслідок артилерійського удару військовослужбовців рф по житловому будинку загинув 67-річний житель Малої Токмачки", - повідомили в ОВА.

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