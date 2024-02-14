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Дитина та вагітна жінка серед трьох жертв ракетного удару рф по Селидовому - ОВА

Дитина та вагітна жінка серед трьох жертв ракетного удару рф по Селидовому - ОВА

Київ • УНН

 • 32756 перегляди

У результаті російського ракетного удару по місту Селидове на сході України загинули три людини, в тому числі дитина і вагітна жінка, і були поранені ще 12 осіб, в тому числі четверо дітей.

Внаслідок нічних ударів російських військ по Селидовому у Донецькій області відомо про трьох загиблих, у тому числі дитина та вагітна жінка, та 12 поранених, серед яких четверо дітей, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

3 загиблих і 12 поранених - такі попередні наслідки ударів по Селидовому станом на 08:00. Серед загиблих - 1 дитина 2015 року народження та вагітна жінка. Серед поранених - 4 дитини 2007, 2011, 2016 і 2023 років народження

- написав Філашкін у Telegram.

Він повідомив, що вночі росіяни випустили по місту 4 ракети, тип ракет встановлюється.

"Прямим влучанням знищено житлову 5-поверхівку та 3-поверховий корпус лікарні. 45 пацієнтів Селидівської лікарні вночі були оперативно евакуйовані до лікарень Покровська і Мирнограда. Загалом внаслідок ударів пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, крамниця аптека і 4 автомобілі", - зазначив Філашкін.

Остаточні цифри, з його слів, ще можуть змінитися.

Удар по Селидовому: загинули три людини, зокрема дитина14.02.24, 07:13 • 34362 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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