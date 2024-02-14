Удар по Селидовому: загинули три людини, зокрема дитина

Унаслідок обстрілу Селидового на Донеччині загинули три людини. Про це повідомили у Селидівській МВА, передає УНН.

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12 поранених та 3 загиблих в м.Селидове внаслідок нічного ворожого обстрілу йдеться в повідомленні.

Пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків та будівлі центральної міської лікарні.

Нагадаємо

Ворог двічі обстріляв Селидове на Донеччині за ніч. Під час першого обстрілу пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, під час другого — лікарня.

Від удару війська РФ 12 квартир в одному з під'їздів 5-поверхівки зруйновані повністю. Рятувальна операція триває.

Росіяни вдруге за ніч обстріляли Селидове, одна людина поранена