Удар по Селидовому: загинули три людини, зокрема дитина
Київ • УНН
Три людини, в тому числі дитина, загинули і ще 12 отримали поранення в результаті обстрілу, який пошкодив житлові будинки і лікарню в місті Селидове Донецької області.
Унаслідок обстрілу Селидового на Донеччині загинули три людини. Про це повідомили у Селидівській МВА, передає УНН.
Деталі
12 поранених та 3 загиблих в м.Селидове внаслідок нічного ворожого обстрілу
Пошкоджено 9 багатоквартирних житлових будинків та будівлі центральної міської лікарні.
Нагадаємо
Ворог двічі обстріляв Селидове на Донеччині за ніч. Під час першого обстрілу пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, під час другого — лікарня.
Від удару війська РФ 12 квартир в одному з під'їздів 5-поверхівки зруйновані повністю. Рятувальна операція триває.
Росіяни вдруге за ніч обстріляли Селидове, одна людина поранена14.02.24, 03:10 • 31873 перегляди