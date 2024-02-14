Росіяни вдруге за ніч обстріляли Селидове, одна людина поранена

Російські окупанти о першій ночі завдали другого за ніч удару по Селидовому на Донеччині. Як наслідок одна людина поранена. Про це повідомив Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

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Близько першої години ночі місто зазнало чергового обстрілу — пошкоджено один із корпусів лікарні. Імовірно, під завалами перебувають 3 людини, у тому числі дитина написав голова ОВА.

На місці працюють рятувальники, поліція і місцева влада.

Рятувальники проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 м², евакуюють хворих з пошкоджених приміщень (попередньо 6 осіб).

До робіт залучені 27 осіб особового складу та 6 одиниць техніки.

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