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Росіяни вдруге за ніч обстріляли Селидове, одна людина поранена

Росіяни вдруге за ніч обстріляли Селидове, одна людина поранена

Київ • УНН

 • 31870 перегляди

Росіяни вдруге за ніч обстріляли місто Селидове в Донецькій області, поранивши одну людину та пошкодивши будівлю лікарні, де під завалами, ймовірно, перебувають 3 людини.

Російські окупанти о першій ночі завдали другого за ніч удару по  Селидовому на Донеччині. Як наслідок одна людина поранена. Про це повідомив Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Близько першої години ночі місто зазнало чергового обстрілу — пошкоджено один із корпусів лікарні. Імовірно, під завалами перебувають 3 людини, у тому числі дитина

написав голова ОВА.

На місці працюють рятувальники, поліція і місцева влада.

Рятувальники проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 м², евакуюють хворих з пошкоджених приміщень (попередньо 6 осіб).

До робіт залучені 27 осіб особового складу та 6 одиниць техніки.

Росіяни влучили у 5-поверхівку в Селидовому на Донеччині: 4 людини поранені14.02.24, 02:12 • 30687 переглядiв

Лілія Подоляк

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