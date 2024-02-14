Россияне второй раз за ночь обстреляли Селидово, один человек ранен

Российские оккупанты в час ночи нанесли второй за ночь удар по Селидовому в Донецкой области. В результате один человек ранен. Об этом сообщил Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Около часа ночи город подвергся очередному обстрелу - поврежден один из корпусов больницы. Предположительно, под завалами находятся 3 человека, в том числе ребенок написал председатель ОВА.

На месте работают спасатели, полиция и местные власти.

Спасатели проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 м², эвакуируют больных из поврежденных помещений (предварительно 6 человек).

К работам привлечены 27 человек личного состава и 6 единиц техники.

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