Россияне второй раз за ночь обстреляли Селидово, один человек ранен
Россияне второй раз за ночь обстреляли город Селидово в Донецкой области, ранив одного человека и повредив здание больницы, где под завалами, вероятно, находятся 3 человека.
В Германии на расовой почве напали на еще одного украинского подростка на расовой почве
15-летний украинский подросток получил тяжелые травмы головы после того, как на него напал и ударил по голове неизвестным предметом кто-то, кто оскорблял его из-за его национальности на объекте в немецком городе Меттманн вблизи Дюссельдорфа.
ГСЧС создала е-реестры по аудиту пожарной и техногенной безопасности
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала электронные реестры, чтобы упростить регистрацию бизнеса и повысить пожарную безопасность, позволив независимый аудит и страхование вместо проверок.
На главном газопроводе Ирана произошел сильный взрыв на главном газопроводе Ирана
На магистральном газопроводе Ирана в городе Боруджен произошел мощный взрыв.
Россияне попали в 5-этажку в Селидово в Донецкой области: 4 человека ранены
Российские войска обстреляли 5-этажный жилой дом в Селидово Донецкой области, ранив 4 человек, в том числе 2 детей.
Италия выделит 45 млн евро на восстановление исторического центра Одессы
Италия планирует выделить 45 миллионов евро на восстановление исторического центра Одессы, который серьезно пострадал от российских атак.
США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн
США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью 1 миллион долларов, чтобы помочь очистить от мин более трети украинской территории, которая была заминирована в результате российского вторжения.
Министра обороны США выписали из больницы
Министр обороны США Ллойд Остин был выписан из больницы после лечения проблем с мочевым пузырем и вернется к работе в Пентагоне позже на этой неделе, восстанавливаясь дистанционно из дома.
Кубраков встретился с представителями трех международных банков, которые хотят инвестировать в восстановление Украины
Министр Кубраков встретился с представителями Банка развития Совета Европы, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка, чтобы обсудить вопросы финансирования проектов по восстановлению жилья, инфраструктуры и транспорта в Украине.
Bloomberg: главный советник Байдена по Латинской Америке уходит в отставку
Хуан Гонсалес, главный советник Байдена по вопросам Латинской Америки, уходит в отставку, что может осложнить усилия США в переговорах по демократическим реформам в Венесуэле в обмен на ослабление санкций.