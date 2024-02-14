Россияне попали в 5-этажку в Селидово в Донецкой области: 4 человека ранены

В ночь на 14 февраля враг обстрелял Селидово Донецкой области - российские военные попали в пятиэтажный жилой дом. По меньшей мере четыре человека ранены, двое из них - дети. Об этом в телеграмм сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Вражеская армия ударила по городу около 23:30.

Среди раненых - двое детей 2016 и 2007 годов рождения, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Из-под завалов удалось спасти одного раненого. Есть вероятность, что под руинами находятся еще 4 человека говорится в сообщении Филашкина.

В Селидово из-за российского обстрела трое раненых, по Новогродовке россияне ударили ракетой - ДонОГА