Росіяни влучили у 5-поверхівку в Селидовому на Донеччині: 4 людини поранені
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 5-поверховий житловий будинок у Селидовому Донецької області, поранивши 4 людей, у тому числі 2 дітей.
У ніч на 14 лютого ворог обстріляв Селидове на Донеччині — російські військові влучили у п'ятиповерховий житловий будинок. Щонайменше чотири людини поранені, двоє з них — діти. Про це у телеграм повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
Ворожа армія вдарила по місту близько 23:30.
Серед поранених — двоє дітей 2016 і 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами знаходяться ще 4 людини
У Селидовому через російський обстріл троє поранених, по Новогродівці росіяни вдарили ракетою – ДонОДА12.02.24, 10:14 • 27538 переглядiв