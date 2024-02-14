Росіяни влучили у 5-поверхівку в Селидовому на Донеччині: 4 людини поранені

У ніч на 14 лютого ворог обстріляв Селидове на Донеччині — російські військові влучили у п'ятиповерховий житловий будинок. Щонайменше чотири людини поранені, двоє з них — діти. Про це у телеграм повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

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Ворожа армія вдарила по місту близько 23:30.

Серед поранених — двоє дітей 2016 і 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами знаходяться ще 4 людини йдеться у повідомленні Філашкіна.

У Селидовому через російський обстріл троє поранених, по Новогродівці росіяни вдарили ракетою – ДонОДА