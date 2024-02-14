Удар по Селидовому: погибли три человека, в том числе ребенок

В результате обстрела Селидово в Донецкой области погибли три человека. Об этом сообщили в Селидовской ГОА, передает УНН.

Детали

12 раненых и 3 погибших в г.Селидово в результате ночного вражеского обстрела говорится в сообщении.

Повреждены 9 многоквартирных жилых домов и здания центральной городской больницы.

Напомним,

Враг дважды обстрелял Селидово в Донецкой области за ночь. Во время первого обстрела поврежден пятиэтажный жилой дом, во время второго - больница.

От удара войска РФ 12 квартир в одном из подъездов 5-этажки разрушены полностью. Спасательная операция продолжается.

Россияне второй раз за ночь обстреляли Селидово, один человек ранен