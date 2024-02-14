Удар по Селидовому: погибли три человека, в том числе ребенок
Три человека, в том числе ребенок, погибли и еще 12 получили ранения в результате обстрела, который повредил жилые дома и больницу в городе Селидово Донецкой области.
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб
В Генштабе сообщили, что украинская авиация нанесла 15 ударов по российским войскам, поразив места скопления личного состава, пункты управления и зенитно-ракетные комплексы, а ракетные войска - места скопления личного состава, артиллерии, средств ПВО, пункты управления, боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы.
День всех влюбленных, День любителей библиотек. Что еще можно отметить 14 февраля
Сегодня, 14 февраля, отмечается самый романтический праздник года - День всех влюбленных или День святого Валентина. Существует несколько легенд о происхождении этого праздника.
В Киеве презентовали план мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни
Национальный музей Революции Достоинства в Киеве презентовал программу мероприятий 18-20 февраля, посвященных чествованию памяти Героев Небесной Сотни к годовщине их гибели.
В Техасе автомобиль врезался в отделение скорой помощи - водитель погиб
В Остине, штат Техас, автомобиль врезался в отделение скорой помощи, в результате чего водитель погиб, а пять человек, в том числе двое детей, получили ранения.
Почти 100 млн грн, поступивших в рамках UNITED24, направлены на приобретение техники и оборудования для разминирования
Министерство экономики Украины распределит более 97 миллионов гривен, полученных через UNITED24, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службе транспорта на закупку техники и оборудования для разминирования, в том числе тяжелой дистанционной механизированной машины разминирования.
Половина танкеров прекратила перевозки российской нефти после введения санкций - Bloomberg
Около половины из 50 танкеров, попавших под санкции США с октября 2023 года, прекратили транспортировку нефти из России, что свидетельствует о том, что ужесточение ограничений оказывает давление на Москву.
Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к ХНУ имени В. Н. Каразина
Украинская инженерно-педагогическая академия будет объединена с Харьковским национальным университетом им. В. Н. Каразина, чтобы сосредоточиться на подготовке преподавателей для профессионально-технического образования.
Палата представителей США объявила импичмент министру внутренней безопасности
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об импичменте министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса большинством голосов 214 против 213, сообщает Reuters.
Украинка Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Белграде
Украинская спортсменка Юлия Чумаченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в Белграде с результатом 1,90 м.