Ребенок и беременная женщина среди трех жертв ракетного удара рф по Селидовому - ОВА

В результате ночных ударов российских войск по Селидовому в Донецкой области известно о трех погибших, в том числе ребенок и беременная женщина, и 12 раненых, среди которых четверо детей, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

3 погибших и 12 раненых - таковы предварительные последствия ударов по Селидовому по состоянию на 08:00. Среди погибших - 1 ребенок 2015 года рождения и беременная женщина. Среди раненых - 4 ребенка 2007, 2011, 2016 и 2023 годов рождения - написал Филашкин в Telegram.

Он сообщил, что ночью россияне выпустили по городу 4 ракеты, тип ракет устанавливается.

"Прямым попаданием уничтожено жилую 5-этажку и 3-этажный корпус больницы. 45 пациентов Селидовской больницы ночью были оперативно эвакуированы в больницы Покровска и Мирнограда. Всего в результате ударов повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, магазин аптека и 4 автомобиля", - отметил Филашкин.

Окончательные цифры, по его словам, еще могут измениться.

Удар по Селидовому: погибли три человека, в том числе ребенок