Ребенок и беременная женщина среди трех жертв ракетного удара рф по Селидовому - ОВА

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  173635 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  199112 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  196130 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  301703 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  345342 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  279966 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  306319 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  328929 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  257003 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Новости по теме

Ребенок и беременная женщина среди трех жертв ракетного удара рф по Селидовому - ОВА

В результате российского ракетного удара по городу Селидово на востоке Украины погибли три человека, в том числе ребенок и беременная женщина, и были ранены еще 12 человек, в том числе четверо детей.

Война •   •  12763 просмотра
Ребенок и беременная женщина среди трех жертв ракетного удара рф по Селидовому - ОВА

Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины

Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины.

Общество •   •  12197 просмотра
Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины

Силы обороны на Запорожском направлении взяли в плен 11 россиян, среди них - дагестанцы и бывшие заключенные - Федоров

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада взяла в плен 11 российских военных на Запорожском направлении, среди них - дагестанцы и бывшие пленные.

Война •   •  18105 просмотра
Силы обороны на Запорожском направлении взяли в плен 11 россиян, среди них - дагестанцы и бывшие заключенные - Федоров

Удар по кораблю рф в Черном море: подбили российский БДК "Цезарь Куников" - СМИ

Российский десантный корабль "Цезарь Куников" был подбит в Черном море 14 февраля.

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Удар по кораблю рф в Черном море: подбили российский БДК "Цезарь Куников" - СМИ

Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины: погибла пожилая женщина, есть раненая

В результате российских обстрелов более 20 населенных пунктов Харьковской области погибла пожилая женщина, еще одна получила ранения на рынке в Волчанске, который попал под артиллерийский обстрел.

Война •   •  17975 просмотра
Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины: погибла пожилая женщина, есть раненая

Враг обстрелами повредил дома в громаде в Николаевской области

Российские войска трижды обстреляли громаду в Николаевской области, повредив дома и хозяйственные постройки, но обошлось без жертв.

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Враг обстрелами повредил дома в громаде в Николаевской области

По Херсонской области россияне выпустили 164 снаряда, есть погибший и 6 раненых

В результате российского обстрела Херсонской области погиб 1 человек, еще 6 получили ранения.

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По Херсонской области россияне выпустили 164 снаряда, есть погибший и 6 раненых

На фронте произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отразили 71 боевое столкновение и многочисленные ракетные и авиационные удары российско-террористических войск на нескольких участках фронта.

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На фронте произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

Еще плюс 1060 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 398 140 человек личного состава и 6433 танка.

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Еще плюс 1060 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

У южного берега Крыма происходит морской бой, мог быть атакован российский корабль

Российский корабль, возможно, подвергся нападению и был поврежден или уничтожен у берегов Крыма, судя по видеозаписям и сообщениям очевидцев о пожаре, взрыве и пулеметной стрельбе в этом районе.

Война •   •  31775 просмотра
У южного берега Крыма происходит морской бой, мог быть атакован российский корабль